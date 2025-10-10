İmamoğlu'ndan Avrupalı demokratlara mektup

İmamoğlu'ndan Avrupalı demokratlara mektup
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin 12 Ekim Pazar günü Brüksel’de düzenleyeceği miting için Avrupa’daki demokratlara ve kent liderlerine dayanışma çağrısı yaptı. İmamoğlu, “Brüksel’deki varlığınız güçlü bir mesaj verecek: Halkın iradesi susturulamaz ve demokrasi ile özgürlük bağları korkudan daha güçlüdür” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde, 12 Ekim Pazar günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de “Halkın İradesine Sahip Çıkıyoruz” mitingi düzenlenecek.

Türkiye saati ile 12.00'de Brüksel Meydanı'nda başlayacak miting, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, için yurt dışında düzenlediği ilk miting olacak.

"HALKIN İRADESİ SUSTURULAMAZ"

İmamoğlu, miting öncesinde 'Ekrem İmamoğlu International' adlı sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında Avrupa’daki tüm demokratları, Türkiye’deki seçilmişlere yönelik hukuksuz müdahalelere karşı seslerini yükseltmeye davet etti.

İmamoğlu’nun mesajı şöyle:

“Avrupa’daki Tüm Demokratlara!

Silivri Cezaevi’ndeki hücremden sizlere bu daveti gönderiyorum:

12 Ekim 2025 Pazar günü, Brüksel’de, Place Jean Rey Meydanı’nda, Brüksel Demokrasi Mitingi – “Halkın İradesine Sahip Çıkıyoruz” başlığıyla bir araya geleceğiz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in öncülüğünde düzenlenen bu buluşma, Avrupa’daki demokratları, Türkiye’de seçilmiş belediye başkanlarının hukuksuz bir şekilde görevden alınmasına karşı bir araya getirmeyi amaçlıyor. Bu çağrı yalnızca benim için değil — oy kullanma, konuşma ve temsil edilme hakkı tehdit altında olan her yurttaş içindir. Bu çağrı, demokrasinin susturulamayacağına inanan her belediye başkanı, gazeteci ve aktivist içindir. Avrupalı demokratları, kent liderlerini ve adalet savunucularını, bizimle birlik ve dayanışma içinde olmaya çağırıyorum.

Brüksel’deki varlığınız güçlü bir mesaj verecek: Halkın iradesi susturulamaz ve demokrasi ile özgürlük bağları korkudan daha güçlüdür. Gösterelim ki vicdanın, adaletin ve barışın sesi hâlâ İstanbul’dan Brüksel’e, Avrupa’dan dünyaya yankılanıyor. Demokrasiye ve halka olan inancımla.”

