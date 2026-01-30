İmamoğlu: İşte bu yalanlar yüzünden tutsağız

İmamoğlu: İşte bu yalanlar yüzünden tutsağız
Yayınlanma:
CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “İşte bu yüzden tutsağız” notuyla 19 Mart sürecinden itibaren yaşananların çelişkilerine dikkat çekti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda, soruşturmaya ilişkin bazı çelişkilere dikkat çekti. “Bu yalanlar yüzünden tutsağız” dedi.

'İŞTE BU YALANLAR YÜZÜNDEN TUTSAĞIZ'

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, “jammer” olayı, iddianamedeki yolsuzluk çelişkisi ve seçim çalışmalarının suç sayılması başta olmak üzere birçok duruma değindi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Unutmayın!

Biz neden tutsağız? İşte bu yalanlar yüzünden:

???? "Valizlerde para var." dediler jammer olduğu ortaya çıktı.

????"560 milyar yolsuzluk var." dediler, iddianamede 160 milyara düşürdüler. Aradaki 400 milyar unutuldu(!)

???? Farklı tarihlerde farklı kişiler noktasından virgülüne bire bir aynı ifadeyi verdi.

‘SEÇİM ÇALIŞMASI SUÇ KREŞ BAĞIŞI RÜŞVET SAYILDI’

???? Seçim çalışması suç sayıldı.

???? Kreş bağışları rüşvet sayıldı.

???? CHP Kurultayı'ndaki sloganlar, pankartlar, tezahüratlar suç sayıldı.

İmamoğlu ve gazetecileri hedef alan isim TRT yöneticisi çıktıİmamoğlu ve gazetecileri hedef alan isim TRT yöneticisi çıktı

‘YOLSUZLUK DEDİLER CHP’Yİ KAPATMAK İSTEDİLER’

????"Yolsuzluk soruşturması" dediler, CHP'ye kapatma istemi çıktı.

???? Tek kare fotoğraftan casusluk çıkardılar, örgüt şemasına koydular.

????"Kiptaş'tan delegelere daire verildi." dediler, tek bir kayda rastlanmadı.

????"Delegelere iphone dağıtıldı." dediler; bahsedilen telefon modelinin o tarihte henüz piyasaya sürülmediği ortaya çıktı. İddianamede yer almadı.

Avrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldıAvrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldı

‘İDDİANAMEDE YER ALMADI’

????"Parkelerin altında 2 milyon dolar çıktı." dediler, iddianamede yer almadı. Yalan olduğunu kabul ettiler.

????"İmamoğlu dükkanımı gaspetti." dediler, yapısı kaçak çıktı.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Türkiye
Osmaniye’de feci kaza: Otomobil refüje çarpıp diğer araçla çarpıştı
Osmaniye’de feci kaza: Otomobil refüje çarpıp diğer araçla çarpıştı
Kamyonet ve bisiklet çarpıştı: 66 yaşındaki sürücü kurtarılamadı
Kamyonet ve bisiklet çarpıştı: 66 yaşındaki sürücü kurtarılamadı