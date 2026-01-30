İmamoğlu: İşte bu yalanlar yüzünden tutsağız

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir mesajda, soruşturmaya ilişkin bazı çelişkilere dikkat çekti. “Bu yalanlar yüzünden tutsağız” dedi.

Unutmayın!



Biz neden tutsağız? İşte bu yalanlar yüzünden:



???? "Valizlerde para var." dediler jammer olduğu ortaya çıktı.



????"560 milyar yolsuzluk var." dediler, iddianamede 160 milyara düşürdüler. Aradaki 400 milyar unutuldu(!)



???? Farklı tarihlerde farklı kişiler noktasından… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) January 30, 2026

'İŞTE BU YALANLAR YÜZÜNDEN TUTSAĞIZ'

Sosyal medya platformu Twitter (X) üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, “jammer” olayı, iddianamedeki yolsuzluk çelişkisi ve seçim çalışmalarının suç sayılması başta olmak üzere birçok duruma değindi.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Unutmayın! Biz neden tutsağız? İşte bu yalanlar yüzünden: ???? "Valizlerde para var." dediler jammer olduğu ortaya çıktı. ????"560 milyar yolsuzluk var." dediler, iddianamede 160 milyara düşürdüler. Aradaki 400 milyar unutuldu(!) ???? Farklı tarihlerde farklı kişiler noktasından virgülüne bire bir aynı ifadeyi verdi.

‘SEÇİM ÇALIŞMASI SUÇ KREŞ BAĞIŞI RÜŞVET SAYILDI’

???? Seçim çalışması suç sayıldı. ???? Kreş bağışları rüşvet sayıldı. ???? CHP Kurultayı'ndaki sloganlar, pankartlar, tezahüratlar suç sayıldı.

İmamoğlu ve gazetecileri hedef alan isim TRT yöneticisi çıktı

‘YOLSUZLUK DEDİLER CHP’Yİ KAPATMAK İSTEDİLER’

????"Yolsuzluk soruşturması" dediler, CHP'ye kapatma istemi çıktı. ???? Tek kare fotoğraftan casusluk çıkardılar, örgüt şemasına koydular. ????"Kiptaş'tan delegelere daire verildi." dediler, tek bir kayda rastlanmadı. ????"Delegelere iphone dağıtıldı." dediler; bahsedilen telefon modelinin o tarihte henüz piyasaya sürülmediği ortaya çıktı. İddianamede yer almadı.

Avrupa Parlamentosu'nda İmamoğlu'nun diplomasının neden iptal edildiği anlatıldı

‘İDDİANAMEDE YER ALMADI’