İmamoğlu için hazırlanan duruşma salonu ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

23 Mart’tan bu yana tutuklu olan ve hakkında açılan birçok davanın duruşmalarında salonlara sığılmadığı her duruşma günü tecrübe edilen Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanması için Silivri’de 2 bin kişilik dev bir duruşma salonu inşaatı hazırlıkları devam ediyor.

Silivri’de İmamoğlu için yapılan dev duruşma salonunun maliyeti belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından pazarlık usulüyle açılan ihaleyi Cent Yapı İnşaat kazandı. 120 günde tamamlanması planlanan duruşma salonunun inşası için devlet kasasından 992 milyon lira çıkacak.

Özgür Çelik: 'Bu para sizin paranızdır'

DEV DURUŞMA SALONU İLK KEZ BU KADAR YAKINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının ilk duruşması bugün Silivri’de görülüyor. Duruşmayı takip eden gazeteci Fatoş Erdoğan, İmamoğlu’nun yargılanması için inşaatı devam eden 2 bin kişilik duruşma salonunun şantiye alanına giderek çalışmaları ilk kez bu kadar yakından kayda aldı.