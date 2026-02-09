İlkokulda yangın paniği! Öğrenciler tahliye edildi

Yayınlanma:
Antalya’da, Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu’nda öğretmenler odasında yangın çıktı. Dumanla dolan okul tahliye edilirken bazı öğrenciler gözyaşı döktü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürerek duman tahliye çalışması yaptı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Vali Hüsnü Tuğlu İlkokulu'nda, saat 12.30 sıralarında, öğretmenler odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bir anda büyümesi nedeniyle tüm okulu duman kapladı.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ!

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Okulda bulunan öğrenciler kısa süre içinde tahliye edildi ve bahçede toplandı. İtfaiye ekipleri, öğretmenler odasında çıkan yangını diğer alanlara sıçramadan kontrol altına aldı. Alevleri söndüren itfaiye ekibi, duman tahliyesi için çalışma yaptı.

ilkokulda-yangin-cikti-ogrenciler-tahli-1158996-344130.jpg

Bahçede çalışmaları izleyen bazı öğrenciler gözyaşı dökerken yangın haberini alan veliler de okula geldi.

ilkokulda-yangin-cikti-ogrenciler-tahli-1158991-344130.jpg

EKSİK ÖĞRENCİNİN AMBULANSTA OLDUĞU ÖĞRENİLDİ!

Okul bahçesinde yapılan sayımda bir öğrenci eksik çıkınca itfaiye, sınıflar, merdiven boşlukları ve diğer alanlarda arama yaptı. Öğrencinin dumandan etkilenmesi nedeniyle ambulansta sağlık ekibi tarafından tedavi edildiği sonradan fark edildi. Okul mevcudunun tam olmasının anlaşılması ile öğrenciler velileri tarafından alındı.

(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

