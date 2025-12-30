İl Milli Eğitim'den okullara yılbaşı yasağı: "İnançlarımıza uygun olmayan etkinlikler"

İl Milli Eğitim'den okullara yılbaşı yasağı: "İnançlarımıza uygun olmayan etkinlikler"
Yayınlanma:
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, başkentteki okullara yılbaşı etkinliklerinin kutlanmaması yönünde bir yazı gönderdi. Yılbaşı etkinliklerinin "geleneklerimize ve inançlarımıza uygun olmayan" etkinlikler olarak tanımlanan yazıya Eğitim-Sen'den tepki geldi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdrülüğü, başkentteki okullarda yılbaşı etkinlileri kutlanmaması istenen bir yazı gönderdi.

"Milli ve manevi değerlere uygun olmayan etkinliklere yer verilmemesi" istenen yazıda, "Yönetmelikte yer almayan yılbaşı vb. etkinlikler adı altında, kültürümüze, geleneklerimize ve inançlarımıza uygun olmayan etkinliklere yer verilmemesi, okul ve sınıf süslemelerinde de gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda dikkat edilmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

ANKARA İL MİLLİ EĞİTM'DEN OKULLARA YILBAŞI YASAĞI

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okul ve özel eğitim kurumlarına gönderilen yazıda, okullarda düzenlenen etkinliklerin milli, manevi ve kültürel değerlere uygun şekilde planlanması ve yürütülmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı.

okul1.jpeg

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği'ne atıf yapılan yazıda, yönetmelikte yer almayan "yılbaşı vb. etkinlikler" adı altında kültüre, geleneklere ve inançlara uygun olmayan faaliyetlere yer verilmemesi gerektiği belirtildi. Okul ve sınıf süslemelerinde de aynı hassasiyetin gösterilmesi istendi.

"İNANÇLARIMIZA UYGUN OLMAYAN ETKİNLİKLER"

Yazıda ayrıca, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin "milli, manevi ve kültürel değerlere uygun" etkinliklere yönlendirilmesi gerektiği savunularak, bu konuda okul yönetimleri ile öğretmenlerin anlayış ve işbirliği içinde hareket etmesinin önemine dikkat çekildi. Söz konusu yazı, Ankara genelindeki tüm okul ve kurum müdürlüklerine gönderildi.

okul1.jpeg

Kaymakamlıktan ÇEDES talimatı: Anaokullarından liselere...Kaymakamlıktan ÇEDES talimatı: Anaokullarından liselere...

EĞİTİM-SEN'DEN TEPKİ

Eğitim-Sen Ankara Şubeleri ise okullara gönderilen söz konusu yazıya tepki gösredi. Okulların yasakların yeri olmadığının vurgulandığı tepkide şunlara yer verildi:

  • "Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal etkinliklere ilişkin bu yazısı; Pedagojik ölçütleri dışlayan, muğlak ve ideolojik değer tanımlarıyla yasakları meşrulaştıran, öğretmenlerin mesleki özerkliğini ve eğitim hakkını zedeleyen bir anlayışı yansıtmaktadır. Okullar, yasakların değil, özgür gelişimin mekanıdır."

Kaynak:ANKA

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Türkiye
Diyarbakır'da eğitime verilen ara uzatıldı: Sıcaklık eksi 12 dereceye düşecek
Diyarbakır'da eğitime verilen ara uzatıldı: Sıcaklık eksi 12 dereceye düşecek
Meteoroloji verileri açıkladı Bakanlık devreye girdi: 4 bölge için kritik kar uyarısı
Meteoroloji verileri açıkladı Bakanlık devreye girdi: 4 bölge için kritik kar uyarısı
Kızını tehdit eden kişiyi silahla rehin almıştı: Şantaj şüphelisi tutuklandı baba serbest!
Kızını tehdit eden kişiyi silahla rehin almıştı: Şantaj şüphelisi tutuklandı baba serbest!