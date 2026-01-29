İktidar 5 yıl önce ‘mega proje’ diye tanıttı! Bir çivi bile çakılmadan maliyeti 10 katına çıktı

AKP’nin ‘mega proje’ olarak tanıttığı, İstanbul'un iki havalimanını birleştirmesi hedeflenen 120 kilometrelik demiryolu projesinin yapımı dokuz yıl ertelendi. Daha başlanmayan projenin maliyeti 10,5 kat artarak 377 milyar liraya yükseldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nı birbirine bağlaması planlanan ve "mega proje" olarak tanıtılan demiryolu hattının inşaatına henüz başlanamadı. Projenin tamamlanma tarihi 9 yıl ertelenirken, maliyeti de katlanarak arttı.

ÇİVİ ÇAKILMADAN 5 YIL ERTELENDİ MALİYETİ 10 KATINA ÇIKTI

"Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca Yüksek Standartlı Demiryolu" projesi ilk olarak 2021 yılı yatırım programına alındı ve 2025'te bitirilmesi, 36 milyar 186 milyon liraya mal edilmesi öngörüldü. 2022 programında maliyet 42.7 milyar liraya çıktı, bitiş tarihi aynı kaldı. 2025 yılı programında ise bitiş tarihi 2029'a ertelendi ve maliyet 249.7 milyar liraya yükseltildi. Sözcü'nün haberine göre geçen hafta yayımlanan 2026 yılı yatırım programında ise projenin 2030 yılında tamamlanacağı açıklandı ve maliyet 377 milyar 395 milyon liraya çıkarıldı. Böylece, henüz kazma vurulmayan projenin bitiş tarihi 9 yıl sarkmış, maliyeti ise ilk öngörülen tutarın 10.5 katına çıkmış oldu.

BAKAN 'ÇOK KRİTİK MEGA PROJE' DİYE AÇIKLAMIŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeyi tanıtırken “Çok kritik mega proje” ifadesini kullanmıştı. Bakan Uraloğlu, 120 kilometre uzunluğundaki hattın Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul Havalimanı'na ulaşacağını ve Kapıkule hattına bağlanacağını belirterek, "Proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç kapa yapısı ve 21 tünel yapılacak" demişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

