İki ilde 'change' araç operasyonu
Bingöl merkezli olarak Elazığ'da eş zamanlı düzenlenen "Hesarek" operasyonuyla, ağır hasarlı araçların bilgilerini usulsüz şekilde başka araçlara aktaran "change" şebekesi çökertildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şebekenin özellikle deprem, trafik kazası ve yangın sonucu ağır hasar görmüş araçları hedef aldığı belirlendi. Bu araçlara ait şasi ve motor numaralarının; çalıntı, gümrük kaçağı veya hacizli araçlara aktarıldığı tespit edildi. Bu yöntemle "temiz" gibi gösterilen araçların üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı.

MASAK RAPORU: 294 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ İŞLEM

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler, şebekenin faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serdi. Zanlılara ait banka hesaplarında toplam 294 milyon 895 bin TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 5 "change" araca ise emniyet güçleri tarafından el konuldu.

OPERASYONUN DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

23 Ocak tarihinde 26 personelin katılımıyla düzenlenen baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde suç unsuru teşkil eden çok sayıda materyal ele geçirildi. Yapılan aramalarda 3'ü gümrük kaçağı ve 1'i yakalamalı-hacizli olmak üzere toplam 5 adet "change" araca el konulurken; 5 adet cep telefonu, 5 adet SIM kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, araç satış sözleşmeleri ve hurda araç parçaları ele geçirildi.

