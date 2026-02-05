İki arkadaşın sır dolu ölümünde korkunç iddia!

İki arkadaşın sır dolu ölümünde korkunç iddia!
Yayınlanma:
Esenler'de bulunan bir oto tamircisinde, geçtiğimiz gün meydana gelen yangında ölü olarak bulunan iki arkadaş hakkında korkunç bir iddia ortaya atıldı. İsmail Akın’ın, Şükrü Yılmaz’ı silahla vurduğu, ardından alt kattaki atölyedeki motosikleti ateşe verdiği ve aynı silahla intihar ettiği ileri sürüldü. İki arkadaşın yakınları ise olayın 3. bir kişi tarafından yapıldığını iddia etti.

İstanbul’un Esenler ilçesinde bulunan bir oto tamircisinde, geçtiğimiz gün saat 17.15 sıralarında yangın çıkmıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra girdikleri işyerinde iki kişinin cansız bedenini bulmuştu.

Baba ile kızı evlerinde ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktıBaba ile kızı evlerinde ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan detaylı incelemede, yerde başından vurulmuş şekilde ölü bulunan kişinin Şükrü Yılmaz (45), koltukta oturur vaziyette çene altından vurulmuş olarak bulunan kişinin ise İsmail Akın (48) olduğu tespit edilmişti.

ismail-akin.webp
İsmail Akın

ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU İDDİASI!

İki arkadaşın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, polis ekipleri yoğun çalışma başlattı. Bir süre önce işyerini beraber işlettikleri ve alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olduğu öğrenilen Akın ve Yılmaz’ın konuşmak için buluştuğu, çıkan tartışmada Akın’ın, Yılmaz’ı silahla vurduğu, ardından alt kattaki atölyedeki motosikleti ateşe verdiği ve aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Hürriyet'ten Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, yangının ise binanın alt katındaki atölyedeki motosikletin üzerine yağ dökülüp yakılmasıyla çıktığı tespit edildi.

kru-yilmaz.webp
Şükrü Yılmaz

YAKINLARI 2 ARKADAŞI BAŞKA BİRİNİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRDÜ!

Yakınları ise, Akın ve Yılmaz’ın çok iyi dost olduklarını ve olayın 3. bir kişi tarafından yapıldığını öne sürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Kar geliyor!
Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Toyota’nın efsane motoru geri geliyor!
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
1 milyon Tesla Optimus insansı robot gümbür gümbür dünyayı değiştirmeye geliyor
Fabrikalardan evlere:
1 milyon Tesla Optimus insansı robot gümbür gümbür dünyayı değiştirmeye geliyor
Türkiye
Çağlayancirit’te tek ağaçlık alan da kesildi: O proje tepkilere neden oldu!
Çağlayancirit’te tek ağaçlık alan da kesildi: O proje tepkilere neden oldu!
Hukuk fakülteleri alarm veriyor
Hukuk fakülteleri alarm veriyor
'Sendikal eylem' yapan hekimden ücret kesildi: Danıştay kararı hukuka uygun buldu!
'Sendikal eylem' yapan hekimden ücret kesildi: Danıştay kararı hukuka uygun buldu!