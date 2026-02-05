İki arkadaşın sır dolu ölümünde korkunç iddia!

İstanbul’un Esenler ilçesinde bulunan bir oto tamircisinde, geçtiğimiz gün saat 17.15 sıralarında yangın çıkmıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra girdikleri işyerinde iki kişinin cansız bedenini bulmuştu.

Baba ile kızı evlerinde ölü bulunmuştu! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Olay yeri inceleme ekibi tarafından yapılan detaylı incelemede, yerde başından vurulmuş şekilde ölü bulunan kişinin Şükrü Yılmaz (45), koltukta oturur vaziyette çene altından vurulmuş olarak bulunan kişinin ise İsmail Akın (48) olduğu tespit edilmişti.

İsmail Akın

ARALARINDA HUSUMET BULUNDUĞU İDDİASI!

İki arkadaşın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, polis ekipleri yoğun çalışma başlattı. Bir süre önce işyerini beraber işlettikleri ve alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olduğu öğrenilen Akın ve Yılmaz’ın konuşmak için buluştuğu, çıkan tartışmada Akın’ın, Yılmaz’ı silahla vurduğu, ardından alt kattaki atölyedeki motosikleti ateşe verdiği ve aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Hürriyet'ten Oğuzhan Uysal'ın haberine göre, yangının ise binanın alt katındaki atölyedeki motosikletin üzerine yağ dökülüp yakılmasıyla çıktığı tespit edildi.

Şükrü Yılmaz

YAKINLARI 2 ARKADAŞI BAŞKA BİRİNİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRDÜ!

Yakınları ise, Akın ve Yılmaz’ın çok iyi dost olduklarını ve olayın 3. bir kişi tarafından yapıldığını öne sürdü.