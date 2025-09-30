İhraç edilen Teğmen Gündar, Türkiye'de dereceye girdi

İhraç edilen Teğmen Gündar, Türkiye'de dereceye girdi
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atan 5 teğmenden biri olan Teğmen Serhat Gündar, TSK’dan ihraç edilmesinin ardından, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Ankara Bölgesel Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda Erkekler Fizik kategorisinde ikincilik kazandı.

30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, yüzlerce teğmenle birlikte “kılıç çatma” geleneğini yerine getiren ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atan 5 teğmen, ‘TSK’dan ayırma cezası’ ile ordudan ihraç edilmişti.

ERKEKLER FİZİK KATEGORİSİNDE 2'NCİ OLDU

Tele1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, o teğmenlerden bir olan Serhat Gündar, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Ankara Bölgesel Vücut Geliştirme Şampiyonası Erkekler Fizik kategorisinde 2'nci oldu.

tegmenler-serhat-gundar.webp

"HER SEFERİNDE DAHA GÜÇLÜ KALKACAĞIZ"

Aynı federasyonun İzmir'de düzenlediği Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda ise yarı finale yükselen Serhat Gündar'ın yakınlarına, “Bizi hiçbir zaman yıkılmış göremeyeceksiniz. Biz her seferinde daha güçlü ayağa kalkacağız” dediği öğrenildi.

"DİĞER TEĞMENLER ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI"

Kılıç çatma soruşturmasında ordudan birlikte ihraç edildiği arkadaşları teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Batuhan Gazi Kılıç, yarışmada Serhat Gündar’ı yalnız bırakmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

