İhraç edilen Teğmen Gündar, Türkiye'de dereceye girdi

30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, yüzlerce teğmenle birlikte “kılıç çatma” geleneğini yerine getiren ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atan 5 teğmen, ‘TSK’dan ayırma cezası’ ile ordudan ihraç edilmişti.

Teğmenlere düğün de yasaklandı: Listeyi aldılar

ERKEKLER FİZİK KATEGORİSİNDE 2'NCİ OLDU

Tele1'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, o teğmenlerden bir olan Serhat Gündar, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Ankara Bölgesel Vücut Geliştirme Şampiyonası Erkekler Fizik kategorisinde 2'nci oldu.

"HER SEFERİNDE DAHA GÜÇLÜ KALKACAĞIZ"

Aynı federasyonun İzmir'de düzenlediği Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası’nda ise yarı finale yükselen Serhat Gündar'ın yakınlarına, “Bizi hiçbir zaman yıkılmış göremeyeceksiniz. Biz her seferinde daha güçlü ayağa kalkacağız” dediği öğrenildi.

Teğmenlerin talebi mahkeme tarafından reddedildi

"DİĞER TEĞMENLER ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI"

Kılıç çatma soruşturmasında ordudan birlikte ihraç edildiği arkadaşları teğmenler İzzet Talip Akarsu ve Batuhan Gazi Kılıç, yarışmada Serhat Gündar’ı yalnız bırakmadı.