İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde iki İETT otobüsü çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Kemal Türkler Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre iki İETT otobüsü çarpıştı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)