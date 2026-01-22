İETT otobüsleri çarpıştı! Yaralılar var

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde iki İETT otobüsü çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesi Kemal Türkler Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre iki İETT otobüsü çarpıştı.

ett-kaza.png

4 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Lodos İstanbul’u esir aldı! Motosikletlilere İETT otobüsü siper olduLodos İstanbul’u esir aldı! Motosikletlilere İETT otobüsü siper oldu

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

