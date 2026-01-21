Mersin'de zincirleme kaza: O anlar güvenlik kamerasında

Mersin Yenişehir'de, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda bir otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için durdu. Sürücü durduğu sırada arkadan gelen bir kamyonet, yayalara yol vermek için duran otomobile çarptı. Daha sonra hızını alamayan 2 otomobilin daha kazaya karıştığı görüldü.

Mersin'de Zincirleme Kazaya Karışan Otobüs Şoförü: "Aracı Solladım"

İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI

Kaza anları bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anına ilişkin görüntülerde otomobilin yol vermek için yaya geçidinde durduğu sırada arkadan gelen araçların çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.