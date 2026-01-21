Mersin'de zincirleme kaza: O anlar güvenlik kamerasında

Yayınlanma:
Güncelleme:
Mersin Yenişehir'de, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin Yenişehir'de, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 19.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda bir otomobilin sürücüsü, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için durdu. Sürücü durduğu sırada arkadan gelen bir kamyonet, yayalara yol vermek için duran otomobile çarptı. Daha sonra hızını alamayan 2 otomobilin daha kazaya karıştığı görüldü.

Mersin'de Zincirleme Kazaya Karışan Otobüs Şoförü: "Aracı Solladım"Mersin'de Zincirleme Kazaya Karışan Otobüs Şoförü: "Aracı Solladım"

İŞ YERİ KAMERASINA YANSIDI

Kaza anları bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anına ilişkin görüntülerde otomobilin yol vermek için yaya geçidinde durduğu sırada arkadan gelen araçların çarpıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2025’in en çok satan otomobili: Uygun fiyat kazandı!
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunu bilmişti: Mansur Yavaş Erdoğan'a fark attı! İşte yeni anket sonuçları...
Bir “gluten”dir gidiyor! Yoksa boşuna mı aç kalıyoruz?
Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
Türkiye
Son dakika | Çetin Gören dahil 10 kişi için tutuklama talebi
Son dakika | Çetin Gören dahil 10 kişi için tutuklama talebi
İmamoğlu’ndan Haldun Dormen'e veda mesajı
İmamoğlu’ndan Haldun Dormen'e veda mesajı
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi
Elazığ’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca ele geçirildi