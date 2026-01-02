İbrahim Tatlıses firari Galip Öztürk'ü Batum'da ziyaret etti: Herkes çocuklarını konuşuyor

Şarkıcı İbrahim Tatlıses yılbaşı konseri için gittiği Batum'da Metro Turizm'in sahibi firari Galip Öztürk'ü ziyaret etti. O anları Galip Öztürk'ün kendisi ve çocuklarıyla çekildiği fotoğrafla paylaşan Tatlıses, Öztürk'ü hikayesinde etiketledi. Herkes Öztürk'ün çocuklarını konuşuyor.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatıses, Gürcistan'ın Batum şehrine yılbaşı konseri verdi. Konsere ilişkin anları sosyal medyasından paylaşım yapan Tatlıses'in yaptığı ziyaret dikkatleri çekti.

İBRAHİM TATLISES FİRARİ GALİP ÖZTÜRK'Ü BATUM'DA ZİYARET ETTİ

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, cinayete azmettirmekten ceza almış ve Gürcistan'a firar etmişti. Öztürk'ün dairesinde 7,2 kilogram kokain bulunduğu da açıklanmıştı.

Batum'da yılbaşı konseri veren İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından paylaştığı hikayede, firari Galip Öztürk'ün kendisi ve çok sayıdaki çocuğuyla bir arada olduğu fotoğrafını paylaşarak ziyaretine gittiğini duyurdu.

Galip Öztürk'ün evindeki poza Öztürk'ü de etiketleyerek "Kardeşimi Batum'da evinde ziyaret ettim. Çocukları ile birlikte iyi seneleri olsun inşallah" diyerek iyi dileklerini iletti.

Tatılıses'in paylaşımı şu şekilde:

HERKES GALİP ÖZTÜRK'ÜN ÇOCUKLARINI KONUŞUYOR

Tatlıses'in Öztürk'ün çocuklarıyla verdiği pozu paylaşmasının ardından herkes Galip Öztürk'ün çocuklarını konuşmaya başladı.

Galip Öztürk, Hülya Öztürk ile evli olup 4 kız, 4 erkek çocuk babasıyken Rus asıllı eşi Christina Öztürk'ten (28) ise 6 yaşındaki bir kız çocuğu sahibi olmuş ve taşıyıcı annelerden doğan 9 çocuğuyla gündeme gelmişti.

Christina Öztürk, kendi kızı ve diğer 9 çocukla Gürcistan'dan verdiği pozlarla dikkat çekerken geniş aile olmayı sevdiklerini söyleyerek dikkat çekmişti.

Galip Öztürk'ün çok çocuk istediğini ancak kendisinin bunu yapamayacağı için taşıyıcı anneler tuttuklarını belirten Christina Öztürk, çocuk başına kiralık annelere 24’er bin Euro ödediklerini anlatmıştı. Öztürk’ten alınan spermlerle, Christina’dan alınan yumurta hücreleri döllenip, kiralık annenin rahmine yerleştirilerek yasal bir engelin bulunmadığı Gürcistan’da doğan çocukların kiralık anneleri, başka ülkelerden gelip Öztürk'ün otellerinde kalıyor.

