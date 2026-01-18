İBB tutuklularının ailelerine 'sahte belgeli' şantaj

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmaları kapsamında tutuklanan personelin aileleri, yargı kıskacının ardından şimdi de dolandırıcıların kıskacına alındı. Aile Dayanışma Ağı, tutuklu yakınlarının telefonlarına tanınmayan numaralardan tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini açıkladı. Mesajlarda, ailelere yönelik de bir operasyon yapılacağı söylenerek, bu durumdan kurtulmaları karşılığında ücret talep edildiği ortaya çıktı.

"EŞİNİZ ÇOCUĞUNUZ DOSYADA" DEYİP RÜŞVET PAZARLIĞI

Aile Dayanışma Ağı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu tacizin son iki gündür sistematik bir hal aldığı vurgulandı. İBB ve CHP’li ilçelere yönelik operasyonlarda tutuklananların ailelerine, tanınmayan numaralardan gönderilen mesajların içeriği ise "korku iklimi" yaratmaya yönelik. Şebekenin gönderdiği mesajlarda; ailelere de operasyon yapılacağı, çocuklarının ve eşlerinin isimlerinin sözde 'yeni operasyon dosyasında' yer aldığı iddia ediliyor. Dolandırıcılar, aileleri bu sahte kumpastan kurtarabileceklerini belirterek, karşılığında miktarı değişen ücretler talep ediyor.

Dilek İmamoğlu Çağlayan'dan seslendi! "Tarih susanları değil, dik duranları yazar!"

SAHTE 'ARAMA KARARI' İLE KORKU İKLİMİ YARATILIYOR

Şantajcıların inandırıcılıklarını artırmak için resmi evrakta sahteciliğe başvurdukları da belgelendi. Açıklamada paylaşılan bilgiye göre; mesajlarda hukukçular tarafından incelendiğinde sahte olduğu derhal anlaşılan, üzerinde "arama kararı" ibaresi bulunan uydurma belgeler ailelere gönderiliyor. Bu yolla, zaten zorlu bir süreçten geçen ailelerin paniğe kapılması hedefleniyor.

"BU KİŞİLERİN EMNİYET YA DA ADLİYE İÇİNDE BAĞLANTILARI VAR MIDIR"

Olayın en karanlık noktası ise bu kişilerin ailelerin özel bilgilerine nasıl ulaştığı sorusunda düğümleniyor. Aile Dayanışma Ağı, kişisel verilerin güvenliğinin ihlal edildiğine dikkat çekerek yetkililere şu zor soruları yöneltti:

"Bu kişi ailelerin listesine ve telefon numaralarına nasıl ulaşmaktadır? Bu kişi ya da kişilerin emniyet ya da adliye içinde bağlantıları var mıdır?"

"BU TACİZİ DURDURUN"

Yaklaşık bir yıldır süren soruşturmalar nedeniyle yıpranan ailelerin bir de bu yöntemle sömürülmesine tepki gösteren Aile Dayanışma Ağı, güvenlik güçlerini göreve çağırdı. Yapılan açıklamada, "Ailelerin yaklaşık 1 yıldır yaşadıkları psikolojik yükü fırsat bilerek, onları tedirgin edip bu durumdan faydalanmaya çalışan bu kişilere karşı kolluk kuvvetlerimizin harekete geçmelerini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.