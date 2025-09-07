Hurdalık alev alev yandı

Olay, Şeker Mahallesi Tersane Sokak'ta bulunan bir hurdacıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede hurda yığınlarını saran alevleri ve yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de dört bir yandan alevlere müdahale etti. Atık malzemelerin ve hurda metallerin arasında hızla yayılan yangını söndürmek için yoğun çaba harcayan ekipler, yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından alevleri tamamen söndürmeyi başardı.

Yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınırken, hurda deposunda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.