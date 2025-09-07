Hurdalık alev alev yandı

Hurdalık alev alev yandı
Yayınlanma:
Kayseri'de bir hurda deposunda çıkan yangın, kısa sürede gökyüzünü kaplayan yoğun ve siyah duman bulutuyla mahallede paniğe yol açtı. İtfaiyenin bir saat süren müdahalesiyle alevler güçlükle kontrol altına alındı.

Olay, Şeker Mahallesi Tersane Sokak'ta bulunan bir hurdacıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede hurda yığınlarını saran alevleri ve yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri de dört bir yandan alevlere müdahale etti. Atık malzemelerin ve hurda metallerin arasında hızla yayılan yangını söndürmek için yoğun çaba harcayan ekipler, yaklaşık bir saatlik mücadelenin ardından alevleri tamamen söndürmeyi başardı.

Yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınırken, hurda deposunda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Türkiye
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan adliyeye sevk edildi
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan adliyeye sevk edildi
Sattığı ürün boykot listesinde: Ali Erbaş'ın damadı parasına para kattı!
Sattığı ürün boykot listesinde: Ali Erbaş'ın damadı parasına para kattı!
CHP'nin, yarın için 'Gürsel Tekin planı' belli oldu! Beklemediği bir görüntü oluşacak
CHP'nin, yarın için 'Gürsel Tekin planı' belli oldu! Beklemediği bir görüntü oluşacak