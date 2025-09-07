Hızlı müdahale Kütahya'da felaketi önledi

Hızlı müdahale Kütahya'da felaketi önledi
Yayınlanma:
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir yıldırımın tutuşturduğu orman yangını, ekipler ile bölge halkının omuz omuza verdiği mücadele sayesinde büyük bir felakete dönüşmeden durduruldu.

Olay, Tavşanlı'ya bağlı Kargılı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, öğle saat 12.00 sularında meydana geldi. Şiddetli bir gök gürültüsünün ardından çakan bir yıldırım, kuru otları ve ağaçları tutuşturarak kısa sürede alevlerin yükselmesine neden oldu.

Yangını ilk fark eden çevredekilerin ve köylülerin anında yaptığı ihbar, facianın önüne geçti. İhbar üzerine Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve yangın söndürme ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kargılı köyü sakinleri de kazma, kürek ve kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin müdahalesi ve köylülerin desteğinin birleşmesiyle alevler, geniş bir alana yayılma fırsatı bulamadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık bir alanın zarar gördüğü tespit edilen yangın bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

