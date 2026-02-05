Heyelandan odaların toprak dolduğu binanın mührü söküldü!

Trabzon Vakfıkebir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde, 6 Ocak’ta meydana gelen heyelanda, dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, 6 katlı apartmanın arka kısmına aktı. İrili ufaklı kayaların çarptığı binanın bir ve ikinci katında yer alan evlerin pencere camları kırılırken bazı odalar kaya ve toprakla doldu.

APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ!

Kaya parçalarının çarpması nedeniyle, park halindeki bir otomobil ile binanın bazı bölümlerinde de hasar meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında, risk nedeniyle bina tahliye edildi ve mühürlendi. Apartmanda yaşayanlardan bazıları yakınlarının yanına, bazıları ise misafirhanelere yerleşti.

BİNANIN MÜHRÜ SÖKÜLDÜ!

Tahliyenin ardından mühürlenen 6 katlı apartmanda, AFAD ekiplerinin koordinasyonunda uzmanların yaptığı teknik incelemeler tamamlandı. Temel ve kolonlarında zarar olmadığı tespit edilen binanın mührü sökülürken, dairelerde yaşayanlardan bazıları tekrar evlerine döndü

Dik yamaca yakın alanda kurulu binanın hasarlı ilk 3 kattaki evlere ise giriş izni verilmedi. Binanın çevresinde hafriyat temizliği devam ederken dik yamacın bir bölümünün riskten arındırıldığı ifade edildi. Binada kolon güçlendirme ve onarım çalışmalarına başlanılacağı kaydedildi. Korku ve tedirginliği süren binadaki yaklaşık 70 kişi, 90 derecelik eğime sahip yamacın önüne yüksek güvenlikli istinat duvarı inşa edilmesi çağrısı yaptı.

“YAMACIN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Apartman yöneticisi Emine Demir, duruma ilişkin “Binaya giriş için izin verildi. Bir kısmımız geldik, bir kısmımızın da binası zarar gördüğü için gelemedi. Yarından itibaren de binanın heyelanlı kısmında onarım çalışması yapılacak. Şu an çalışmalar devam ediyor ama biraz daha hızlandırılmasını istiyoruz. Çünkü mağdur olan çok insan var. Bir kısmımız için yardım edildi ama köyü olan köyüne gitti, kimi de kardeşinin evine yerleşti. Çok sıkıntı yaşadık. Sevindirici yönü can kaybının olmaması. Yamacın daha güvenli hale getirilmesini istiyoruz. Mühür açıldı, evlerimize girdik ama 3-4 kişinin evinin yapımı tamamlanmadan evlere girilemeyecek. Tedirgin oluyoruz çünkü arkadaki yamaç her an tehlike arz ediyor” ifadelerini kullandı.

“DUVAR YAPILMASINI İSTİYORUZ”

Binanın üçüncü katında bulunan evine giremeyen Ali Aktaş ise, “Heyelan olduktan sonra binamız tahliye edildi ve dün giriş izni verildi. Binanın güçlendirilmesi yarından itibaren başlayacakmış. Arka tarafla ilgili bir çalışma yapılmayacakmış. Biz oraya bir duvar yapılmasını istiyoruz çünkü tedirgin oluyoruz. Yetkililer yardımcı oldular geldiler ama arka taraftaki heyelanlı alanın açılmasını, temizlemesini istiyoruz. Yamaç evlerimize çok yakın bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyoruz. Küçük bir kaya parçası düşse bile binanın içerisinde geliyor. 1,2 ve 3’üncü katlara girişler şu an yasak. Yarından itibaren kolon güçlendirilmesi yapılacak ve bize de giriş izni verilecek ama biz yapıldıktan sonra arkadaki yamacın da güçlendirilip duvar yapılmasını istiyoruz. Aynı şeyleri yaşamayacağımız ne malum. Herkes tedirgin. Eşim ve çocuklarım gelmek istemiyorlar” sözlerini sarf etti.

“ARKA TARAF HALA TEHLİKELİ”

Bir başka apartman sakini Şenay Gül ise, “Evimize girebildik ama tedirginiz. Arka taraf hala tehlikeli ve askıda duruyor. Oranın yapılmasını istiyoruz. İlk 3 kattaki komşularımız eve giremediler. Biz üst kattayız o yüzden eve girebildik ama yine da rahat değiliz. Tehlikeli olmayacağını söylediler ama bence tehlikeli” dedi.