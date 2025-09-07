Hayalleri yarım kaldı: Ellerindeki kağıdı yırtıp üzüntü içinde ayrıldılar

Yayınlanma:
Samsun’da KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları başladı; ancak sınava zamanında yetişemeyen 2 aday, salonlara alınamadı.

Türkiye genelinde 402 bin 105 adayın katılacağı KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı.

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarına girecek olan adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleri ile binalara alındı.

samsunda-kpss-1.jpg

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi’nde sınava girmek için gelen 2 aday, birkaç dakika ile geç kalarak, oturumun yapıldığı binalara giriş yapamadı.

samsunda-kpss-4.jpg

Adayların, görevlilerle kısa süreli görüştükten sonra sınava giriş kağıtlarını yırtarak binadan ayrıldıkları görüldü.

Salona giremeyen adayların büyük üzüntü yaşadığı gözlendi. Aileler ise KPSS’ye girenleri, kampüsün oturma alanlarında dualar ile bekledi.

Adaylar, 120 soruyu 130 dakikada yanıtlayacak ve sınav 12.25'te sona erecek.

samsunda-kpss-2.jpg

samsunda-kpss-3.jpg

Kaynak:DHA

