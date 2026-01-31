Hatay'da feci kaza! Minibüs karşı şeride geçti: 5 yaralı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Hatay’da bir minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek bir otomobille çarpıştı. Kazada 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde meydana geldi.

hatayda-minibus-otomobille-carpisti-5-1142565-339262.jpg

KARŞI ŞERİDE GEÇİP OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 AU 991 plakalı minibüs, karşı şeride geçerek 31 AAT 79 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

hatayda-minibus-otomobille-carpisti-5-1142567-339262.jpg

YARALILAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Araçlarda sıkışarak yaralanan 5 kişi, itfaiye personelinin çalışmasıyla çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, yaralıların kimlik tespiti için çalışma başlattı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

