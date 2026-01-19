Hatay'da 11 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Hatay'ın Belen ilçesi Belen-İskenderun kara yolu Halilbey mevkisinde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre buzlanan yolda 4 TIR, 3 otomobil, 2 kamyonet, cip ve minibüs çarpıştı.

11 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu 11 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, burada tedavi altına alındı.

TRAFİKTE UZUN ARAÇ KUYRUĞU MEYDANA GELDİ

Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu meydana geldi. Trafik ekiplerinin, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için başlattığı çalışma devam ediyor.

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.