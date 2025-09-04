Hapis cezası kesinleşince "Ben kadın oldum" dedi: Pala bıyıklı Sven, kadın cezaevine girecek

Almanya ilginç bir olaya tanıklık ediyor. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, iftira, tahrik ve hakaret gibi suçlardan soruşturma açılan ve ceza alan Sven Liebich, cezası onandıktan sonra 2023 yılında cinsiyetini değiştirdiğini iddia ederek, "Ben kadın oldum“ beyanında bulundu.

HUKUKİ AÇIDAN BEYANDA BULUNMAK YETERLİ

Sven'in erkek mi, kadın mı olduğu "vücut dokunulmazlığı nedeniyle" test edilemiyor. Sven, kadın kıyafetleri giyerek Marla Svenja Liebich adını kullanmaya başladı.

Alman hukukuna göre, beyan etmek yeterli olduğu için Sven, "Ben kadın oldum" beyanının bulunduktan sonra cezası için kadınlar cezaevine başvurdu.

Sven için, Chemnitz Kadınlar Cezaevi’nde kendisine yer açıldı ancak o henüz gidip teslim olmadı. Sven'in 18 aylık cezası olduğu biliniyor. Üstelik savcılık hakkında ek tutuklama emri çıkardı.

İÇİŞLERİ BAKANI YASANIN DÜZENLENMESİNİ TALEP ETTİ

Alman İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 2024’ün Kasım ayında yürürlüğe giren yasadan Sven’in, bir hakkı kötüye kullandığını söyledi.

Dobrindt, yasanın yeniden düzenlenmesi için başvuruda da bulundu ancak yasayı geçiren partilerden biri olan SPD'nin buna karşı çıktığı belirtildi.