Hapis cezası kesinleşince "Ben kadın oldum" dedi: Pala bıyıklı Sven, kadın cezaevine girecek

Hapis cezası kesinleşince "Ben kadın oldum" dedi: Pala bıyıklı Sven, kadın cezaevine girecek
Yayınlanma:
Almanya'da 18 ay cezası bulunan Sven Liebich, cinsiyetini değiştirdiğini iddia ederek, "Ben kadın oldum" beyanında bulundu. Alman yasaları gereği beyanın yeteri olması ve vücut dokunulmazlığının bulunması nedeniyle Sven kadınlar cezaevinde kalacak.

Almanya ilginç bir olaya tanıklık ediyor. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, iftira, tahrik ve hakaret gibi suçlardan soruşturma açılan ve ceza alan Sven Liebich, cezası onandıktan sonra 2023 yılında cinsiyetini değiştirdiğini iddia ederek, "Ben kadın oldum“ beyanında bulundu.

sven-pala-biyikli-kadin-cezaevi.jpg

HUKUKİ AÇIDAN BEYANDA BULUNMAK YETERLİ

Sven'in erkek mi, kadın mı olduğu "vücut dokunulmazlığı nedeniyle" test edilemiyor. Sven, kadın kıyafetleri giyerek Marla Svenja Liebich adını kullanmaya başladı.

Alman hukukuna göre, beyan etmek yeterli olduğu için Sven, "Ben kadın oldum" beyanının bulunduktan sonra cezası için kadınlar cezaevine başvurdu.

Sven için, Chemnitz Kadınlar Cezaevi’nde kendisine yer açıldı ancak o henüz gidip teslim olmadı. Sven'in 18 aylık cezası olduğu biliniyor. Üstelik savcılık hakkında ek tutuklama emri çıkardı.

sevn-kadin-cezaevi.png

İÇİŞLERİ BAKANI YASANIN DÜZENLENMESİNİ TALEP ETTİ

Alman İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, 2024’ün Kasım ayında yürürlüğe giren yasadan Sven’in, bir hakkı kötüye kullandığını söyledi.

Dobrindt, yasanın yeniden düzenlenmesi için başvuruda da bulundu ancak yasayı geçiren partilerden biri olan SPD'nin buna karşı çıktığı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Türkiye
Sarı Mikrofon'un sahibi tutuklandı!
Sarı Mikrofon'un sahibi tutuklandı!
Asit yüklü tanker devrildi: Faciadan dönüldü
Asit yüklü tanker devrildi: Faciadan dönüldü