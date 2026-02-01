Haliç Köprüsü'nde yanan otomobile su tankeri müdahale etti

Haliç Köprüsü’nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, yoldan geçen bir su tankerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Haliç Köprüsü'nde seyir halindeki otomobilde meydana geldi.

MOTOR KISMINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

İddiaya göre, Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü, durumu itfaiyeye haber verdi ve otomobili emniyet şeridine çekerek aracından indi.

SU TANKERİNİN ŞOFÖRÜ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada otomobil alevlere teslim olurken, yoldan geçen bir su tankerinden yangına müdahalede bulunuldu.

OLAYDA YARARLANAN OLMADI

Yangın nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Yangında yaralanan olmazken araçta hasar oluştu.

İstanbul'da seyir halindeki araç alev topuna dönüştü

Otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.