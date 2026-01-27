Hakkari'de yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari’nin Yüksekova ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda toplam 348 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyon, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldü. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik Şube ekiplerinin aylar süren çalışmaları sonucunda, uyuşturucu maddelerin depolandığı ve taşınmaya hazırlandığı noktalar tespit edilerek operasyon yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER VE ŞÜPHELİLER

Jandarma timlerinin gerçekleştirdiği baskınlarda ele geçirilen 332 kilogram skunk ve 16 kilogram metamfetamin ile birlikte toplam uyuşturucu miktarı 348 kilograma ulaştı. Ele geçirilen bu maddelerle bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması amacıyla bölgedeki operasyonel faaliyetlerin devam ettiği bildirildi.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 18 yaşındaki şüpheli tutuklandıManisa’da uyuşturucu operasyonu: 18 yaşındaki şüpheli tutuklandı

BAKAN YERLİKAYA: OPERASYON DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin bu ifadeleri kullandı:

Zehir Tacirlerine yönelik Hakkari’de Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 348 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Narkotik şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yüksekova kırsalında;

332 kg Skunk, 16 kg Metamfetamin olmak üzere 348 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyle bağlantısı olan şüphelilere yönelik operasyon devam ediyor.

Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı ve çok boyutlu olarak kararlılıkla devam ediyor. Uyuşturucu Suç Örgütü elebaşından, yöneticisinden, torbacısına kadar tedarik zincirinin her halkasını tek tek kırıp atacak ayrı ayrı operasyonlar düzenliyoruz. Sadece uyuşturucu maddeleri yakalamakla kalmıyor; bu organize suç faaliyetlerinin tedarik ağlarını çökertiyor ve suç gelirlerine darbe vuruyoruz.

Emeği geçenleri tebrik ederim.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

