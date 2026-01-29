Hakkari'de minibüse saklanmış uyuşturucu bulundu: Onlarca kilo ele geçirildi

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonu duyurdu. Operasyonda 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

MİNİBÜSTE GİZLENMİŞ HALDE 63 KİLO BULUNDU

Ekipler, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik rutin çalışmaları kapsamında ilçedeki bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, aracın taban kısmına gizlenmiş ve 36 parçaya bölünmüş halde toplam 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon sırasında gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, yasal süreci başlatmak üzere gerekli adli işlemlerin yapıldığı açıklandı. Yetkililer, benzer operasyonların ve denetimlerin bölgede kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.