Hakkari'de minibüse saklanmış uyuşturucu bulundu: Onlarca kilo ele geçirildi

Hakkari'de minibüse saklanmış uyuşturucu bulundu: Onlarca kilo ele geçirildi
Yayınlanma:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüsün tabanına gizlenmiş 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonu duyurdu. Operasyonda 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Babası 'ilaç bile içmez' demişti: Uyuşturucu testinde 'kokain' çıktıBabası 'ilaç bile içmez' demişti: Uyuşturucu testinde 'kokain' çıktı

MİNİBÜSTE GİZLENMİŞ HALDE 63 KİLO BULUNDU

Ekipler, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik rutin çalışmaları kapsamında ilçedeki bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, aracın taban kısmına gizlenmiş ve 36 parçaya bölünmüş halde toplam 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucudan alınmışlardı: Can Yaman ve Esat Yontunç'un test sonucu çıktıUyuşturucudan alınmışlardı: Can Yaman ve Esat Yontunç'un test sonucu çıktı

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon sırasında gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, yasal süreci başlatmak üzere gerekli adli işlemlerin yapıldığı açıklandı. Yetkililer, benzer operasyonların ve denetimlerin bölgede kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak:AA

İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Ufuktaki lapa lapa kar adım adım yaklaştı! Meteoroloji 12 ili kar, fırtına ve yağmura karşı uyardı
Lojistik devi 30 bin çalışanla yollarını ayıracak
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
Türkiye
Bilecik’te kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
Bilecik’te kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı
Balıkesir’de yolcu treni raydan çıktı
Balıkesir’de yolcu treni raydan çıktı