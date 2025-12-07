Hakkari’de faciadan dönüldü: Sürücüler isyan etti

Yayınlanma:
Hakkari-Van karayolunun Depin mevkisinde yağış nedeniyle yola düşen dev kayalar yolu trafiğe kapattı. Bölgede daha önce bu sebepten ölümlü bir kazanın yaşandığı bilinirken sürücüler önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Hakkari ile Van arasındaki karayolunun Depin mevkisinde akşam saatlerinde yaşanan bir heyelan, ulaşımı aksattı. Yağışların ardından yamaçtan koparak yola düşen dev kaya parçaları, güzergahı trafiğe kapattı. Olayda can kaybı olmazken, bölgede sıkça yaşanan bu tür tehlikeler sürücülerin tepkisine neden oldu.

DAHA ÖNCE ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANMIŞTI

Depin mevkisi, son dönemde artan kaya düşme olaylarıyla biliniyor. Aynı noktada, 16 Kasım'da yamaçtan düşen kayalardan kaçmaya çalışan bir araç kontrolden çıkmış ve Zap Suyu'na uçarak Macit Dayan ve Sıtkı Dayan'ın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Kısa süre içinde yaşanan ikinci benzer olay, bölge sakinlerinin ve sürücülerin endişelerini artırdı.

"HER YAĞMURDA ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELİYORUZ"

Sürücüler, yetersiz kalan uyarı sistemlerini eleştirerek, yol güvenliği için kalıcı çözümler talep etti. Bariyer, kaya tutucu ağ veya tünel yapımı gibi önlemlerin acilen hayata geçirilmesini isteyen vatandaşlar, "Her yağmurda yeni bir kaza riski ortaya çıkıyor, ölümle burun buruna geliyoruz" ifadelerini kullandı.

YOL KONTROLLÜ OLARAK AÇILACAK

Düşen kayaları kaldırmak ve yolu temizlemek için bölgede çalışma başlatıldı. Yetkililer, yolun kısa sürede kontrollü bir şekilde trafiğe açılacağını duyurdu. Bölgedeki riskin kalıcı olarak ortadan kaldırılması için ilgili kurumlara çağrılar yapıldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

