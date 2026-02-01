Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yollarında 3 ayrı noktaya çığ düştü

Hakkari-Van ve Hakkari-Çukurca kara yollarında 3 ayrı noktaya çığ düştü
Yayınlanma:
Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 59 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamazken, Hakkari-Van ve Hakkari-Şırnak kara yollarının üç ayrı noktasına çığ düştü. Çığın kapattığı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentte dün akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kardan dolayı 21 köy ve 38 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Hakkari-Van kara yolu üzerindeki 1’inci Tünel mevkisi ile Hakkari- Çukurca kara yolunun Sümbül Dağı ile Şine bölgelerine bugün sabah saatlerinde çığ düştü.

hakkari-van-ve-hakkari-cukurca-2.jpg

Meteoroloji'den 2 bölge için çığ uyarısıMeteoroloji'den 2 bölge için çığ uyarısı

EKİPLER SEFERBER OLDU

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de çığın kapattığı yolları açmak için yoğun mücadele yürütüyor. Çığın kapattığı yolların kısa sürede ulaşıma açılması bekleniyor.

hakkari-van-ve-hakkari-cukurca-3.jpg

VALİLİKTEN ÇIĞ UYARISI

Öte yandan Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 30 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında çığ riski bulunduğunu belirtilerek, bu tarihler arasında vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Kaynak:DHA

Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
Türkiye
Özgür Özel: Bunlar çelme taktıkça millet kolumuzdan tutup ayağa kaldırıyor
Özgür Özel: Bunlar çelme taktıkça millet kolumuzdan tutup ayağa kaldırıyor
Trafik terörü: Cipin camını kırıp kadına saldırdı
Trafik terörü: Cipin camını kırıp kadına saldırdı