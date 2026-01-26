Hakan Fidan AB üyeliği engelini Arap kanalında açıkladı

Hakan Fidan AB üyeliği engelini Arap kanalında açıkladı
Yayınlanma:
Hakan Fidan, Türkiye'nin AB üyeliği engelini, yayınına katıldığı Arap kanalında açıkladı. Türkiye'nin Avrupa ile her zamankinden daha fazla ortak noktası bulunduğunu ifade eden Fidan, Türkiye'ye karşı "zihniyet" değişimi yaşanmadığı sürece üyeliğin olmayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, Türkiye ile AB arasındaki ortak noktaların bugün her zamankinden daha fazla olduğunu vurgularken, mevcut siyasi yaklaşımı işaret ederek Türkiye’nin AB’ye üye olmasının mümkün görünmediğini söyledi.

HAKAN FİDAN AB ÜYELİĞİ ENGELİNİ ARAP KANALINDA AÇIKLADI

Sky News Arabia’ya konuşan Hakan Fidan, AB üyelik sürecinin önündeki temel sorunun teknik değil, siyasi ve zihinsel bir engel olduğunu dile getiren Fidan, “Avrupa Birliği, Türkiye’ye karşı mevcut siyasi tutumunu sürdürdüğü sürece, Türkiye’nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan’dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Hem Kürtlerin hem bölgenin lehineHakan Fidan’dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Hem Kürtlerin hem bölgenin lehine

Türkiye’nin uzun yıllardır aday ülke statüsünde bulunduğunu hatırlatan Bakan Fidan, AB’nin Türkiye’ye yönelik yaklaşımını sert ifadelerle eleştirdi.

hakan-fidan-ab-uyeligi-engelini-arap-kanalinda-acikladi.jpg

Fidan, “Avrupa Birliği, Türkiye’ye karşı kimlik siyaseti zihniyetine sahip olduğu sürece bu üyelik asla gerçekleşmez” diyerek sürecin siyasi ve kültürel bir tıkanıklık içinde olduğuna işaret etti.

“MEDENİYET-ÜSTÜ BİR KURUM OLAMADILAR”

AB’nin kurumsal yapısına da değinen Fidan, birliğin kendi içinde ulus-üstü bir yapı kurmayı başardığını ancak bu anlayışı daha kapsayıcı bir noktaya taşıyamadığını söyledi.

hakan-fidan-ab-uyeligi-engelini-arap-kanalinda-acikladi-3.jpg

Fidan, “AB ulus-üstü bir kurum olmayı başardı ama medeniyet-üstü bir kurum olmayı başaramadı” diyerek, Türkiye’nin "farklı bir din ve medeniyete ait olduğu algısıyla dışlandığını" ifade etti.

hakan-fidan-ab-uyeligi-engelini-arap-kanalinda-acikladi-2.jpg

Konuşmasının sonunda küresel sorunlara dikkat çeken Hakan Fidan, insanlığın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünün dışlayıcı politikalardan değil, kapsayıcı bir anlayıştan geçtiğini vurguladı. Fidan’a göre dünyanın asıl ihtiyacı, farklı medeniyetlerin tek bir çatı altında bir arada yaşayabilmesi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

