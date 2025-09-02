Hacze giden avukat saldırıya uğradı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir eve haciz işlemi giden avukat Ömer Çiftçi, saldırıya uğradı.

HACZE GİDEN AVUKATA SALDIRI

Saat 12.00 sıralarında Kocaeli Barosu avukatlarından Ömer Çiftçi, Çayırova Akse Mahallesi'ndeki bir eve haciz işlemi için gitti. Bu sırada evde bulunan M.İ.K. avukara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, saldırgan M.İ.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırı sonrası avukat Ömer Çiftçi, baro yönetimi ve Avukat Hakları Merkezi üyeleriyle birlikte hastaneden darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.