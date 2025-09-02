Hacze giden avukat saldırıya uğradı

Hacze giden avukat saldırıya uğradı
Yayınlanma:
Kocaeli Çayırova'daki bir eve haciz işlemi için giden avukat Ömer Çiftçi salıdırıya uğradı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir eve haciz işlemi giden avukat Ömer Çiftçi, saldırıya uğradı.

HACZE GİDEN AVUKATA SALDIRI

Saat 12.00 sıralarında Kocaeli Barosu avukatlarından Ömer Çiftçi, Çayırova Akse Mahallesi'ndeki bir eve haciz işlemi için gitti. Bu sırada evde bulunan M.İ.K. avukara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, saldırgan M.İ.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırı sonrası avukat Ömer Çiftçi, baro yönetimi ve Avukat Hakları Merkezi üyeleriyle birlikte hastaneden darp raporu alarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
Kayyum heyeti siparişle gelmiş: Davacı kimi istediyse o geldi
Kayyum heyeti siparişle gelmiş: Davacı kimi istediyse o geldi
AKP'li Şamil Tayyar CHP Kurultay davasında çıkacak kararı açıkladı: Kılıçdaroğlu kayyum olacak
AKP'li Şamil Tayyar CHP Kurultay davasında çıkacak kararı açıkladı: Kılıçdaroğlu kayyum olacak