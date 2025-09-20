Gürsel Tekin'in listesindeydi: Disipline sevk edildi

Gürsel Tekin'in listesindeydi: Disipline sevk edildi
Yayınlanma:
İstanbul İl Başkanlığı yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in eski başdanışmanı Tolga Çobanoğlu'nun "tedbirli ihraç"la disipline sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in listesinde yer alan bir ismin 'tedbirli ihraç' kararı ile disipline sevk edildiği öğrenildi.

PARTİ DİSİPLİNİNİ ZEDELEYEN EYLEMLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Gürsel Tekin'in İzmir'deki en yakın çalışma arkadaşı olduğu iddia edilen eski başdanışmanı ve Çiğli Belediye Başkan aday adayı Tolga Çobanoğlu için "tedbirli ihraç" süreci başlatıldı.

İhraç talebine gerekçe olarak Çobanoğlu, parti disiplinini zedeleyen eylemleri gösterildi.

gursel-tekin-ihrac.webp

KARAR, MERKEZ YÖNETİM KURULU'NDA OY BİRLİĞİYLE ALINDI

Tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk kararı,15 Eylül 2025 tarihinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu'nda oybirliğiyle alındı.

Sevk dilekçesinde; Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin imzaları yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşıyorsanız önleminizi alın: Karanlık uyarısı geldi
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
Hükümetten gurbetçilerin yurda dönüşünü zora sokacak karar
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
En iddialılardan biriydi: 10 milyar avro değerindeki şirket bir gecede nasıl çöktü?
Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!
Dünyada sadece iki yerde yetişiyor: Kilosu 20 bin lira!
Türkiye
Özgür Özel, Cemil Tugay'ın kızının düğün törenine katıldı
Özgür Özel, Cemil Tugay'ın kızının düğün törenine katıldı
Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum
Can Holding'in 9 şirketine daha kayyum