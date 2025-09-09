Gümrük kapılarında operasyon: Milyarlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma:
Ticaret Bakanlığı, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 2 milyar 741 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, Sarp ve Gürbulak gümrük kapılarında uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonda 2 milyar 741 milyon TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin doğu sınırlarında gerçekleştirilen operasyonlarda rekor düzeyde uyuşturucu yakalandı. Bakanlığa bağlı gümrük muhafaza ekipleri, Sarp Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirdikleri kontrollerde 700 kilogram likit metamfetamin ele geçirdi. Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlenen başka bir operasyonda ise 57 kilogram aynı türde uyuşturucu maddeye ulaşıldı.

Toplamda 757 kilogram olan yakalamanın piyasa değerinin 2 milyar 741 milyon TL olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, söz konusu operasyonların Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelesindeki kararlılığın en önemli göstergelerinden biri olduğu vurgulandı.

Operasyonlarla ilgili soruşturmaların Hopa ve Doğubeyazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

