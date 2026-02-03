Gümrük kaçakçılarına 1,5 milyar TL'lik operasyon

Mersin'de gümrük kaçakçılığına yönelik düzenlenen bir operasyonda, çok sayıda tanınmış markanın taklidi olan kol saatlerine el konuldu. Ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin 1,5 milyar TL'yi aştığı bildirildi.

OPERASYONUN DETAYLARI

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışmaları sırasında bir depoda imitasyon saat sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, depoda gerçekleştirdikleri baskında, koliler içerisinde saklanmış halde toplam 116 bin 50 adet taklit kol saati buldu.

ELE GEÇİRİLEN ÜRÜNLERİN DEĞERİ

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen saatlerin birçok ünlü markanın kopyası olduğu tespit edildi. Söz konusu ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyar TL olduğu yetkililer tarafından açıklandı. Olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.