Erdoğan'ın başdanışmanından 'gümrük düzenlemesi' isyanı: Vatandaş cezalandırılıyor

Yurt dışı alışverişlerinde uygulanan 30 Euro gümrük muafiyeti sınırı ve beraberindeki vergi düzenlemelerine yönelik tepkiler sürerken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Saral, mevcut tablonun sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını vurgulayarak vatandaşın omuzundaki yüke dikkat çekti.

Yurt dışı kaynaklı online alışveriş platformlarından sipariş veren vatandaşları doğrudan etkileyen düzenleme hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Oktay Saral, yerli esnafı koruma amacının saptırıldığını savundu. Saral, piyasadaki fahiş fiyat artışlarını şu sözlerle eleştirdi:

"30 Euro düzenlemesinin amacı yerli üreticiyi ve esnafı korumaktır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak bugün ortaya çıkan tablo, bu amacın ciddi biçimde saptırıldığını göstermektedir. 50 liralık ürün 750 liraya çıkıyorsa, 2500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa, burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır."

"VATANDAŞ ADETA CEZALANDIRILMAKTADIR"

Özellikle yedek parça ve elektronik komponent temininde vatandaşın ciddi mağduriyet yaşadığını belirten Saral, 3 dolarlık ürünler için dahi gümrük müşavirliği gibi maliyetli süreçlerin zorunlu kılınmasını "cezalandırma" olarak nitelendirdi. Başdanışman, devletin aldığı kararların merkezinde milletin olması gerektiğini hatırlatarak, "Bu tablo ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gençlerde ‘TEMU isyanı’ 1500 liraya bile göz diktiler!

"ADALETLE VE ÖLÇÜYLE SAĞLANMALIDIR"

Yerli üreticinin desteklenmesine karşı olmadığını ancak bunun yönteminin yanlış olduğunu savunan Oktay Saral, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: