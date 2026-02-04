Gözaltındaki Mükremin Gezgin'den ilk görüntü

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mükremin Gezgin'den ilk görüntü geldi. Gezgin, adliyeye getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Burak Doğan'ın haberine göre, Mükremin Gezgin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda adliyeye getirildi. Adliyeye getirilen Gezgin, gözaltına alındıktan sonra ilk kez görüntülendi.

gozaltindaki-mukremin-gezginden-ilk-goruntu.jpg

Uyuşturucu soruşturmasında o telefondan çıkan iş insanları takibe alınmışUyuşturucu soruşturmasında o telefondan çıkan iş insanları takibe alınmış

DAHA ÖNCE EV HAPSİ CEZASI ALMIŞTI

Geçtiğimiz yıl, küçük çocukların yer aldığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle de Mükremin Gezgin hakkında soruşturma açılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda "müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

mukremin-gezgin.jpg

Aynı soruşturma kapsamında, Mükremin Gezgin ile birlikte fenomen Arya Bektaş da 2 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Daha önce ise, soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen Mika Can Raun tutuklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

