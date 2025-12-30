Görenler gözlerine inanamadı: 20 metrelik dev kule dondu

Kar yağışını taşıyan bulutlar Ağrı semalarını terk ettiğinde, geride beyaz bir manzaradan ziyade, yaşamı durma noktasına getiren ve metal aksamları dahi donduran bir soğuk hava dalgası bıraktı. Fatih Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında bulunan 20 metre yüksekliğindeki su deposu, bu atmosferik baskının en somut anıtına dönüştü.

Deponun gövdesinden sızan su damlaları, yerçekimine yenik düşüp toprağa ulaşamadan havada asılı kalarak dev buz sarkıtları oluşturdu. Bu görüntü, kentteki yaşam mücadelesinin ve altyapının kış şartlarıyla imtihanının görsel bir özeti niteliğindeydi.

BUZDAN BİR HEYKEL VE ALTYAPI GERÇEĞİ

Kent merkezinde termometrelerin eksi 19,1 dereceyi gösterdiği gece, sadece canlılar için değil, şehir şebekesi ve yapılar için de sınırların zorlandığı bir zaman dilimi oldu. Mezarlık içerisindeki eski su deposunda meydana gelen sızıntı, ekstrem soğukla birleşince 20 metrelik yapıyı tamamen buzla kapladı.

Depodan sızan suyun oluşturduğu buzul tabakası ve metrelerce uzayan sarkıtlar, bölgedeki izolasyon ve bakım ihtiyacını estetik ama sert bir dille ortaya koydu. Şehir merkezindeki parklar ve yol kenarlarındaki ağaçların üzerini kaplayan kırağı tabakası ise, doğanın kent yaşamına çektiği "dur" ihtarının bir başka yansımasıydı.

İLÇELERDE TERMOMETRELERİN 'EKSİ' REKABETİ

Meteoroloji istasyonlarından alınan veriler, soğuk hava dalgasının sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmadığını, kırsalda hayatın çok daha zorlu aktığını belgeledi.

İl genelindeki en düşük sıcaklık, Taşlıçay ilçesinde kaydedildi. Burada cıva, eksi 23,5 dereceye kadar geriledi. Patnos’ta ölçülen eksi 22,9 derece ve Diyadin’deki eksi 19,2 derecelik değerler, hane halkının ısınma maliyetlerinin ve enerji tüketiminin zirve yaptığı bir dönemi işaret ediyor.

Verilere göre bölgedeki diğer merkezlerdeki dondurucu tablo ise şöyle şekillendi: Doğubayazıt eksi 12,4, Eleşkirt eksi 18,4, Hamur eksi 13,2 ve Tutak eksi 18,3 derece. Ağrı, kışın en sert yüzüyle baş başa kalırken, buz tutan su deposu kentin soğukla mücadelesinin simgesi olarak ayakta durmaya devam ediyor.