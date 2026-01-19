Gökan Zeybek'ten Şükrü Genç’e verilen cezaya tepki

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, tutuklu olarak yargılandığı dava kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk haline devam kararı verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek

GÖKAN ZEYBEK'TEN ŞÜKRÜ GENÇ'E VERİLEN HAPİS CEZASINA TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Şükrü Genç'e verilen cezaya tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genç'e verilen cezanın ağır bir adaletsizlik olduğunu belirterek, "YAŞAM DEĞERLİDİR, HESAPLAŞMAYA GELMEZ. Bu yanlış karardan derhal dönülmeli, tutuksuz ve adil biçimde yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir yol arkadaşımız yalnız değildir" diyen Zeybek, paylaşımının devamında "Tahliye edilen arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet yerini bulana kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerine yer verdi.