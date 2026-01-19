Gökan Zeybek'ten Şükrü Genç’e verilen cezaya tepki

Gökan Zeybek'ten Şükrü Genç’e verilen cezaya tepki
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç’e verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasına tepki gösterdi. Zeybek, "Bu yanlış karardan derhal dönülmeli, tutuksuz ve adil biçimde yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, tutuklu olarak yargılandığı dava kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk haline devam kararı verildi.

Son dakika | Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezasıSon dakika | Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası

chp-genel-baskan-yardimcisi-gokan-zeybek.jpg
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek

GÖKAN ZEYBEK'TEN ŞÜKRÜ GENÇ'E VERİLEN HAPİS CEZASINA TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Şükrü Genç'e verilen cezaya tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genç'e verilen cezanın ağır bir adaletsizlik olduğunu belirterek, "YAŞAM DEĞERLİDİR, HESAPLAŞMAYA GELMEZ. Bu yanlış karardan derhal dönülmeli, tutuksuz ve adil biçimde yargılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir yol arkadaşımız yalnız değildir" diyen Zeybek, paylaşımının devamında "Tahliye edilen arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet yerini bulana kadar mücadelemiz sürecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Türkiye
Yalova’da kar esareti! 5 kişi yaylada mahsur kaldı
Yalova’da kar esareti! 5 kişi yaylada mahsur kaldı
Otomobil refüje çarptı: Yaralılar var
Otomobil refüje çarptı: Yaralılar var
Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan araç elektrik direğine çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti