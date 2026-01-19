Son dakika | Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'e hapis cezası

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 25 sanıklı "Kazova Tekstil" davasında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Kazova Tekstil” üzerinden DHKP/C'ye belediyeler aracılığıyla finans sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 11 Mart 2025’te gözaltına alınmıştı.

Genç, 14 Mart 2025’te İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından terör örgütünü finanse etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI VERİLDİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Genç hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

“KAZOVA TEKSTİL” DAVASI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2013-2014 yıllarında DHKP-C terör örgütüne “Kazova Tekstil” üzerinden finansman sağlandığı iddiasıyla ilgili 2025'te soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında aralarında Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu 32 kişi, 11 Mart 2025 günü gözaltına alındı.

Şükrü Genç ile birlikte 17 kişi, 14 Mart 2025 günü çıkarıldıkları İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “terör örgütüne finansman sağlama” suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

