Gişelerde 2 kişinin öldüğü otobüs kazası kamerada!

İstanbul Silivri'de, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkisinde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise ağır yaralanmıştı.

Son Dakika | Kuzey Marmara Otoyolu gişesinde feci kaza! Araçta sıkışan yolcular için ekipler seferber oldu

GİŞELERE GİRMEK İÇİN OTOBÜSÜN ÖNÜNE KIRDINCA FACİA YAŞANDI

İddiaya göre, yoldaki gişeye girmek isteyen Emir Şengün idaresindeki 59 ADN 734 plakalı otomobile arkadan gelen 59 ALV 478 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilde bulunan 3 kişiden Emir Şengün ve eşi Fatma Şengün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan G.Ş.(16) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emir Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

KAZANIN ARDINDAN İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan otobüste bulunan yolcuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapattı. Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

OTOBÜS İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan otobüs kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yan şeritten ilerleyen otomobilin, yolcu otobüsünün şeridine geçtiği, otobüsün ise hızını düşüremeyerek otomobile çarparak bariyerlere sıkıştırdığı görülüyor.