Gençlerle yapılan son anketin birincisi belli oldu

ORC Araştırma Şirketi, genç seçmenlere yönelik son anket sonuçlarını paylaştı. 17-26 yaş aralığındaki gençlerle yapılan araştırmada, CHP birinci parti olarak öne çıkarken, Zafer Partisi'nin yükselişi dikkat çekti.

Siyasi partilerin 2026 yılına dair oy oranlarını ölçen anketlere bir yenisi daha eklendi. ORC Araştırma, 11-13 Ocak 2026 tarihleri arasında, 26 ilde toplam 980 katılımcı ile gerçekleştirdiği "Gençlerin Siyasi Parti Oy Tercihleri" araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Araştırmada gençlere "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlar, genç seçmenin siyasi eğilimlerinde belirgin bir farklılaşmayı gözler önüne serdi.

ZİRVE CHP'NİN

Anket sonuçlarına göre gençlerin ilk tercihi yüzde 33'lük oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. CHP'yi, yüzde 25,6 oy oranı ile AKP takip etti. İki parti arasındaki makasın genç seçmen bazında 7,4 puanlık bir farkla CHP lehine açıldığı görüldü.

GENÇLERDE "ZAFER" SÜRPRİZİ

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise Zafer Partisi'nin aldığı oy oranı oldu. Genç seçmenler arasında üçüncü sıraya yerleşen Zafer Partisi, yüzde 7'lik oranla MHP, DEM Parti ve İYİ Parti partileri geride bıraktı.

Sıralamada Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 6,5 ile dördüncü, DEM Parti ise yüzde 6,4 ile beşinci sırada yer aldı. İYİ Parti'nin gençlerdeki karşılığı ise yüzde 5,1 olarak ölçüldü.

Diğer partilerin oy dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

  • TİP (Türkiye İşçi Partisi): %3,5
  • BBP (Büyük Birlik Partisi): %3,2
  • Yeniden Refah Partisi (YRP): %2,6
  • YMP (Yerli ve Milli Parti): %2,2
  • Anahtar Parti (A Parti): %2,0
  • Diğer: %2,9

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

