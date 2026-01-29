Geleceğin meslekleri belli oldu: İşte 2026'da yıldızı parlayacak o meslekler!

Profesyonel iş ağı LinkedIn tarafından gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, küresel iş piyasasının nabzını tuttu. Hazırlanan raporda, 2026 yılına damgasını vuracak ve en çok talep görecek meslekler belirlendi. Son dönemde girişimcilerin ve bağımsız danışmanların sayısındaki artışla birlikte sektörlerde serbest çalışmaya (freelance) doğru büyük bir yönelim olduğu gözlemlendi. Hazırlanan 25 maddelik listenin zirvesinde ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde Yapay Zekâ Mühendisliği yer aldı.

ZİRVENİN SAHİBİ DEĞİŞMEDİ: YAPAY ZEKÂ ÇAĞI

Teknolojinin iş süreçlerini yeniden şekillendirdiği günümüzde, listenin bir numarasında yapay zekâ mühendisliği bulunuyor. İnsanların karar verme süreçlerini taklit eden, problem çözme ve tahmin gibi karmaşık görevleri yerine getiren yapay zekâ modellerini geliştiren bu mühendisler, 2026'nın en gözde çalışanları olmaya aday.

Ancak liste sadece teknolojiden ibaret değil. Konut satışından sağlık hizmetlerine, seyahat danışmanlığından psikiyatri hemşireliğine kadar geniş bir yelpaze ilk 10'da kendine yer buldu.

İŞTE 2026'NIN EN GÖZDE 10 MESLEĞİ VE GÖREV TANIMLARI

LinkedIn araştırmasına göre bu yılın ve önümüzdeki yılların yükselecek mesleklerinden ilk 10'u ve detaylı görev tanımları şöyle sıralanıyor:

1. YAPAY ZEKÂ MÜHENDİSLİĞİ

Geleceğin mimarları olarak görülen bu grup; problem çözme ve tahmin gibi genellikle insanların karar verme süreçlerini gerektiren karmaşık görevleri yerine getiren gelişmiş yapay zekâ modellerini tasarlar ve geliştirirler.

2. YENİ KONUT SATIŞ UZMANLIĞI

Gayrimenkul sektörünün parlayan yıldızı olan bu uzmanlar, ev turları düzenlemekten satış işlemlerini yönetmeye kadar tüm süreçte aktif rol alırlar. Özellikle yeni inşa edilen evlerin satın alma süreçlerinde alıcılara profesyonel rehberlik sunarlar.

3. SAĞLIK HİZMETLERİ ÜCRETLENDİRME UZMANLIĞI

Sağlık sektörünün görünmez kahramanlarıdır. Sağlık hizmetleri için faturalama ve talep gönderme süreçlerini denetleyerek, hizmet karşılığında doğru ve zamanında ödeme alınmasını sağlarlar. Tıbbi süreçler ile muhasebe arasında kritik bir köprü görevi görürler.

4. SEYAHAT DANIŞMANLIĞI

Kişiselleştirilmiş deneyimlerin önem kazanmasıyla yükselişe geçen bu meslek grubundakiler; müşterilerin seyahat deneyimlerini planlamalarına ve rezervasyon yapmalarına yardımcı olur. Müşterilerin bütçelerine ve tercihlerine uygun "özel" öneriler sunarlar.

5. PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

Ruh sağlığına verilen önemin artmasıyla listede üst sıralara çıkan bu sağlık profesyonelleri; ruh sağlığı sorunu yaşayan kişilerle birebir çalışır. Hastayı gözlemler, ilaç takibini yapar, terapi sürecine destek olur, kriz anlarını yönetir, aileyle iletişim kurar ve taburculuk sonrası uyumu desteklerler.

6. GİRİŞİMCİLİK

Fikirleri gerçeğe dönüştürenlerdir. Strateji belirleyerek ve kaynakları güvence altına alarak fikirleri uygulanabilir işletmelere çevirirler. Kısaca yeni iş fikirlerini hayata geçirir, şirketi kurar ve büyütürler.

7. REKLAM SATIŞ UZMANLIĞI

Dijital ve geleneksel medyanın gücünü kullanan bu uzmanlar, müşteri ihtiyaçlarını doğru medyalarla eşleştirerek çeşitli kanallarda reklam alanı satışı gerçekleştirirler.

8. DEVREYE ALMA YÖNETİCİLİĞİ

Büyük projelerin kilit ismidirler. İnşaat ve mühendislik projelerinin güvenli ve işlevsel bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla tüm test ve onay süreçlerini denetleyip yönetirler.

9. KAYNAK GELİŞTİRME VE BAĞIŞ YÖNETİCİLİĞİ

İşletme projeleri veya kâr amacı gütmeyen faaliyetler için finansal destek sağlamak üzere stratejiler geliştirir ve uygularlar. Kuruluşun ihtiyaçları ile potansiyel bağışçılar arasında köprü kurarlar.

10. HUKUK ARAŞTIRMACILIĞI

Hukuk ekiplerinin en büyük destekçisidirler. Dava, politika ve danışmanlık çalışmalarını desteklemek amacıyla kanunlar, yönetmelikler ve içtihatlar gibi hukuki bilgileri toplar ve analiz ederler.

LİSTENİN DEVAMINDA HANGİ MESLEKLER VAR?

LinkedIn'in 25 maddelik listesinde yer alan diğer 15 meslek ise iş dünyasının ne kadar çeşitlendiğini gözler önüne seriyor. İşte sırasıyla o meslekler:

Yapay Zekâ Danışmanlığı ve Stratejistliği

Veri Etiketleme Uzmanlığı

Yapay Zeka Araştırmacılığı

Strateji Danışmanlığı

Satış Yöneticiliği

Girişim Sermayesi Ortaklığı

Saha Pazarlama Temsilciliği

Arka Plan Araştırmacılığı

İş Geliştirme Yöneticiliği

Veri Merkezi Teknisyenliği

Nicel Araştırmacılık ve Analistlik

Finansal Danışmanlık

İnşaat Proje Sorumlusu

Halkla İlişkiler Uzmanlığı

Yan Haklar Danışmanlığı

HİBRİT VE UZAKTAN ÇALIŞMA FIRSATI

Listede dikkat çeken en önemli detaylardan biri de esneklik. Araştırmaya göre, bu listede yer alan rollerin çoğunluğu çalışanlara hibrit ve uzaktan çalışma imkanı sunuyor. Bu durum, çalışanların tercih nedenleri arasında üst sıralarda yer alıyor.

İŞ DÜNYASINDA 'ÖNDE KALMA YARIŞI' BAŞLADI

LinkedIn araştırmacıları, günümüz iş piyasasını yorumlarken yapay zekânın istihdam sürecinin her aşamasını yeniden şekillendirdiğine dikkat çekti. Birçok çalışan bu yeni teknolojik dönüşümde nasıl önde kalacağını anlamaya çalışırken, çalışma stilleri de kökten değişiyor. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların giderek artan bir oranda serbest çalışma ya da proje bazlı işlere yöneldiği görülüyor.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 56'SI İŞ ARAMAYI DÜŞÜNÜYOR AMA...

Öte yandan LinkedIn'in yakın zamanda yaptığı bir başka araştırma çarpıcı bir istatistiği ortaya koydu. Profesyonellerin yüzde 56'sı 2026'da yeni bir iş aramayı planlıyor. Ancak bu grubun yüzde 76'sı kendini iş aramaya henüz hazır hissetmiyor. Bu durum, yetenek açığı ve eğitim ihtiyacının önümüzdeki yıllarda da gündemde kalacağını gösteriyor.