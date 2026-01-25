Gaziantep’te trafo yangını!

Gaziantep’te trafo yangını!
Yayınlanma:
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, elektrik direğindeki trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, enerji şirketi ekipleri onarım çalışmalarına başladı.

Olay, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Elektrik direği üzerindeki trafo, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı ve kısa sürede yoğun dumanlar yükseldi. Cadde üzerinde enerji kesintisi yaşanırken, bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve enerji şirketi ekiplerine haber verdi.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, trafodaki yangını hızla kontrol altına almak için müdahale etti. Yoğun duman ve alevlere rağmen ekipler, yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Öte yandan, enerji şirketi ekipleri de trafoda incelemelerde bulunarak onarım çalışmalarına başladı.

Hatay'da mobilya atölyesinde yangın! Kontrol altına alındıHatay'da mobilya atölyesinde yangın! Kontrol altına alındı

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Ekipler, enerji hattının güvenli bir şekilde tekrar hizmete alınabilmesi için gerekli tedbirleri alırken, çevredeki vatandaşlardan güvenli bölgede bulunmaları ve uzak durmaları istendi.

Yangının çıkış nedeni ve trafoda meydana gelen hasarın boyutu ile ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak:DHA

