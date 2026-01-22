Gaziantep'te kamu çalışanlarına kar izni

Yayınlanma:
Gaziantep'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı kamu kurum ve kurslar 1 gün süreyle tatil edildi.

Gaziantep'te bugün öğle saatlerinde başlayan ve yarın da devam etmesi beklenen kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı kamu kurum ve kurslar 1 gün süreyle tatil edildi.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

6 ilde eğitime kar tatili!6 ilde eğitime kar tatili!

İDARİ İZİN VERİLDİ

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün tahminlerine göre ilimizde 23 Ocak 2026 Cuma günü beklenen kar yağışı, buzlanma tehlikesi ve kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzlukların önlenmesi amacıyla il merkezi ve ilçelerde, Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, E-sınav merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevlerinde bir gün süreyle çalışmalara ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personellerimiz 23 Ocak 2026 tarihinde bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır.”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

