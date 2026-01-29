Gaziantep'te işçi servisi şarampole devrildi: 10 yaralı

Gaziantep’te işçileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs şarampole devrildi. Meydana gelen kazada servis minibüsündeki 10 işçinin yaralandığı bilgisi edinildi.

İşçileri taşıyan servis minibüsü devrildi: 16 yaralı

VATANDAŞLAR KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Kaza bugün akşam saatlerinde, Karacaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen işçi servisi, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada, servis minibüsünde bulunan işçilerden 10’unun yaralandığı öğrenildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla yaralılar zorlukla minibüsten çıkarıldı. Kazanın gerçekleştiği yerde yapılan ilk sağlık müdahalelerinin ardından yaralıların en yakında bulunan hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.