AKP'li belediye kesenin ağzını açtı: Birinci sınıf restoranda yemek şartı! Otel en az 3 yıldızlı olacak

Yayınlanma:
AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde görevli 20 kişinin “AB Erasmus Deneyim Paylaşımı” kapsamında gerçekleştirdiği yurt dışı ziyareti, belediyeye 2 milyon 857 bin liraya mal oldu. Gezinin şartnamesine göre görevliler; birinci sınıf restoranlarda yemek yiyecek ve en az 3 yıldızlı otellerde konaklayacak.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizde, vatandaşların açlık sınırının altındaki maaşlarla hayatta kalmaya çalıştığı bu dönemde; iktidar tarafından sıkça dile getirilen tasarruf tedbirleri, bazı kesimler için kağıt üzerinde kalmaya devam ediyor.

Bu kapsamda yurt dışı gezilerine getirilen kısıtlamaların da ihlal edildiği görülüyor.

"BİRİNCİ SINIF RESTORANLARDA YEMEK YENECEK"

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 20 kişi “AB Erasmus Deneyim Paylaşımı” kapsamında Almanya ve Hollanda’ya gitti.

Belediyeye 2 milyon 857 bin liraya mal olan gezinin şartnamesinde ise dikkat çekici bir detay yer adlı. Buna göre, görevliler 1. sınıf restoranlarda yemek yiyecek.

NERELERİ GEZECEKLER?

10 günlük gezide, katılımcılar Almanya ve Hollanda’daki muhataplarıyla ulaşım, eğitim, gençlik, spor, altyapı, üstyapı, finans, turizm, sosyal ve kültürel miras ile uluslararası projeler alanlarında deneyim paylaşımında bulunacak.

Gezi süresince 20 kişilik grup, Almanya ve Hollanda’da Frankfurt, Düsseldorf, Mannheim, Ludwigshafen, Duisburg ve Nijmegen şehirlerini ziyaret edecek.

"EN 3 YILDIZLI OTELDE KALINACAK"

Dikkat çeken bir diğer detayda grup, en az 3 yıldızlı merkezi bir otelde konaklayacak.

Merkezi otellerde oda-kahvaltı olarak üçer gün süreyle kalınacak.

Kahvaltılar açık büfe şeklinde sunulacak ve helal ürün seçenekleri bulunacak.

Öğle ve akşam yemekleri ise birinci sınıf restoranlarda servis edilecek; menüde ana yemek, bir çeşit ara sıcak, salata, tatlı ve bir alkolsüz içecek yer alacak. Katılımcıların isteğine göre yemeklerde helal balık, tavuk veya kırmızı et de servis edilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

