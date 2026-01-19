Gazeteci Uğur Ökdemir gözaltına alındı

Bursa Muhalif Gazetesi Haber Müdürü Uğur Ökdemir, evine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

GAZETECİ UĞUR ÖKDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Uğur Ökdemir'in, TÖB SEN Bursa Temsilcisi Serkan Bebek ile Muhalif TV'de yaptığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle, sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi.

Uğur Ökdemir

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre; sağlık kontrollerinin ardından Bursa Adliyesi'ne sevk edilen Bursa Muhalif Haber Müdürü Uğur Ökdemir, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Savcılık ifadesinin ardından, hakim karşısına çıkarılmadan serbest bırakılan Ökdemir'in “Milli Eğitim Bakanlığı'na iftira” iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.