Gazeteci Uğur Ökdemir gözaltına alındı

Gazeteci Uğur Ökdemir gözaltına alındı
Yayınlanma:
Bursa Muhalif Gazetesi Haber Müdürü Uğur Ökdemir, gözaltına alındı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Ökdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa Muhalif Gazetesi Haber Müdürü Uğur Ökdemir, evine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

GAZETECİ UĞUR ÖKDEMİR GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Uğur Ökdemir'in, TÖB SEN Bursa Temsilcisi Serkan Bebek ile Muhalif TV'de yaptığı programda kullandığı ifadeler nedeniyle, sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi.

yeni-proje-25.jpg
Uğur Ökdemir

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Evrensel Gazetesi'nde yer alan habere göre; sağlık kontrollerinin ardından Bursa Adliyesi'ne sevk edilen Bursa Muhalif Haber Müdürü Uğur Ökdemir, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Savcılık ifadesinin ardından, hakim karşısına çıkarılmadan serbest bırakılan Ökdemir'in “Milli Eğitim Bakanlığı'na iftira” iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

