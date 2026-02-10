Galata'daki balıkçıdan vegan kadına zeytin dalı! Hukukçular hapis cezası 'alabilir' dedi

İstanbul Galata Köprüsü’nde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Amatör balıkçı 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, yaklaşık 2.5 kilo balık tutmuştu. Yanına gelen ve vegan olduğunu söyleyen bir kadın, balıkları satın alacağını belirterek kovayı alıp denize döktü. Gökçebay’ın tepkisi üzerine “Ben veganım, hayvanları yemeyin, kendinize alternatifler üretin” diyen kadın, çevredekilerin tepkisi artınca hızla uzaklaştı.

"GELSE ÖZÜR DİLESE SARILIRDIM"

Olay sonrası ATV Haber’e konuşan Gökçebay, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Kovadaki balıkları atacağım yaşasınlar dedi. Parasını ödeyeceğim dedi daha sonra nereye gidiyorsun ödemediniz dedim. ‘Ne parası’ diyerek ödemeyi reddetti. Sizin vegan olmanız beni ilgilendirmez. Herkesin bir tercihi var, sen vegansan başkası balık yemeyecek mi? Balıklarımı attı, öğlene kadar iki buçuk kilo tuttum. O anda gitmeye başladı. Kadına herhangi bir şiddet uygulamış olsaydım suç benim olurdu. Gelse özür dilese, kusura bakma dese, tokalaşma da değil sarılırdım kendisine.”

ÜÇ YILA KADAR HAPİSLE YARGILANABİLİR

Olayın ardından sosyal medyada kadın hakkında “gasptan yargılanmalı” yorumları yapıldı. Hukukçulara göre ise bu eylem “mala zarar verme” suçu kapsamında değerlendirilebilir.

Hukukçu Zafer İşeri, “Vegan olmak tabii ki o hanımefendi açısından hak ve özgürlükse o hanımefendinin de başkası için o sınırı geçmemesi gerekirdi. Mala zarar verme suçundan 6 aydan başlayan hapis cezası ve balıkların değeri kadar da tazminat ödemesi gerekir.” dedi.

Türkiye ve Sabah gazetelerinin haberlerine göre; bir diğer hukukçu Gizem Gonce ise şunları söyledi:

“Balıklar sahibi açısından taşınır mal niteliğindedir. Bir başkasına ait malı kasten yok etmek suçtur. Balıkların denize dökülmesi mülkiyet hakkına açık müdahaledir. Üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir. Ancak mağdur şikâyetçi olmazsa soruşturma açılamaz. ‘Hayvanları kurtarma’ savunması hukuka uygun değil. Uğranan maddi zarar talep edebilir.”

Gonce, olay sırasındaki sözlerin şartlara göre tehdit ve hakaret suçu kapsamında da değerlendirilebileceğini belirtti.