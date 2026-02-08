Galata Köprüsü’nde akılalmaz olay! “Veganım” dedi, yaşlı adamın balıklarını denize attı

Galata Köprüsü’nde meydana gelen akılalmaz olayda, sabahın erken saatlerinde köprüye gelen ve öğlene kadar yaklaşık 2 buçuk kilo balık tutan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay’ın yanına yaklaşan bir kadın, balıkları satın almak istediğini söyledi. Fakat kadın, kovayı alır almaz bütün balıkları denize attı.

'BİR TANE KOYARIM SANA' DİYEREK TEHDİT ETTİ!

ATV’nin aktardığına göre, kadın vegan olduğunu ifade ederek balıkların tutulmasına karşı olduğunu belirtti. Kadın, “Hayvanları yemeyin, alternatif üretin” ifadelerini kullanırken Gökçebay, balıklarının denize dökülmesine tepki gösterdi.

Tartışma sırasında taraflar arasında gerginlik yaşanırken kadın, Gökçebay’ı “Sana bir tane koyarım” ifadelerini kullanarak tehdit etti.

KOŞARAK KAÇTI!

Satın alacağını söylediği balıkların parasını da "Param yok" diyerek ödemeyen kadın, vatandaşların polise haber verileceğinin söylenmesi üzerine kadın koşarak olay yerinden ayrıldı.