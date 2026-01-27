Lavaş çetesinin akılalmaz haraç sistemi ortaya çıktı: 5 yılda yaptıkları vurgun dudak uçuklattı

Lavaş çetesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosya medya hesabından yaptığı operasyon paylaşımı ile kamuoyunun dikkatini çekti. Mersin’de lavaş ekmeği piyasasını ele geçirerek tekelleşmeye çalışan ve haraç kesen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 38 şüpheli yakalandı; 17 kişi tutuklandı, milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu.

Örgüt elebaşı Barış Turgut’un da yakalandığı operasyonun ardından Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı, özellikle son 1 yıldır esnafın yaka silktiği çetenin nasıl çalıştığını anlattı.

LAVAŞ ÇETESİNİN AKILALMAZ HARAÇ SİSTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Mersin’de organize suç örgütünün lavaş üreticilerine yönelik tehdit, haraç ve silahlı saldırılarla piyasayı ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı; baskıya direnen 2 kişi yaralanırken 10 işyeri kurşunlandı. Lavaş çetesi şafak operasyonuyla çökertildi.

Mersin'de 'lavaş lobisi' operasyonu! Ali Yerlikaya örgüt liderinin yakalandığını duyurdu

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, şehirde lavaş ekmeği üreticilerinin nasıl bir tehdit ve baskıyla karşı karşıya kaldığını, Mersin Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Veysel Sarı açıkladı.

Sarı, “Mersinli ve Adanalı ciğeri, kebabı, eti sever; lavaş da şehrin önemli bir tüketim malzemesidir. Tantuni, kebap, ciğer lokantalarda olduğu gibi evlerde de lavaşla yeniyor. Yaklaşık bir yıldır üretici esnaftan bize şikâyetler geliyordu. Adını hatırlamadığım bir firmanın lavaş fabrikası kurduğu ve piyasayı tekele dönüştürmeye çalıştığına dair şikâyetler vardı” dedi.

Başkan Sarı, bazı işletmelerin tehdit edildiğini ya da fiyat kırma yöntemleriyle zarara uğratılarak piyasadan çekilmelerinin sağlandığını belirtti. “Esnaf birliği olarak bu durumu valilik ve emniyete bildirdik” diyen Sarı, esnafın haklarını korumak için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

5 YILDA YAPTIKLARI VURGUN DUDAK UÇUKLATTI

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, suçtan elde edildiği belirlenen 23 araca ve son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına ve suçtan elde edildiği belirlenen 23 araç el konuldu.

Çetenin hesap hareketleri ve yaptıkları vurgun dudak uçuklatırken sektörün hacmini odalar açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamüller Meslek Komitesi Başkanı Ziver Sarıcı, Türkiye genelinde günlük tahmini lavaş üretiminin 15 milyon adetin üzerinde olduğunu söyledi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise kentin günlük lavaş üretiminin yaklaşık 500-600 bin adet civarında olduğunu belirtti.

Öte yandan, Türkiye’nin lavaş ihracatındaki yükseliş de göze çarptı. İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, 2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde lavaş ürünlerinin ihracatının 145,8 milyon dolar, ihracat hacminin ise 59,4 bin ton olarak gerçekleştiğini açıkladı.