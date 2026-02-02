Fren yerine gaza bastı: Aracıyla kafeye daldı

Fren yerine gaza bastı: Aracıyla kafeye daldı
Yayınlanma:
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kafeye girdi. Meydana gelen kazada 1 kafe çalışanı yaralanırken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Salih Omurtak Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, alışveriş merkezinde otomobilini park etmek isteyen Sultan K., iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobilin üzerlerine geldiğini görenler, sağa sola kaçıştı.

surucusunun-fren-yerine-gaza-bastigi-oto-1146950-340578.jpg

OTOMOBİL KAFEYE DALDI!

Otomobil, 3 metre yükseklikten düşerek giriş katında bulunan kafeye girdi. Kazada, otomobilin çarptığı çay kazanının üzerine devrilmesi nedeniyle 1 çalışan yaralandı.

Antalya'daki feci kazadan acı haberler peş peşe geldi! Sudem de kurtarılamadıAntalya'daki feci kazadan acı haberler peş peşe geldi! Sudem de kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

surucusunun-fren-yerine-gaza-bastigi-oto-1146960-340578.jpg

1 ÇALIŞAN YARALANDI!

Yaralanan kafe çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın etkisiyle şok geçiren Sultan K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.




Kaynak:DHA

Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Bilim insanları açıkladı: Bembeyaz sandığımız kar aslında beyaz değil
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Türkiye
6 Şubat felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte dehşete düşüren anlar
6 Şubat felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı: İşte dehşete düşüren anlar
İstanbul'da trafik kilitlendi: Okulların ilk gününde yoğunluk yüzde 85
İstanbul'da trafik kilitlendi: Okulların ilk gününde yoğunluk yüzde 85
Akköprü Barajı'nda taşkın riski
Akköprü Barajı'nda taşkın riski