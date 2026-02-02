Fren yerine gaza bastı: Aracıyla kafeye daldı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Salih Omurtak Caddesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde, saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, alışveriş merkezinde otomobilini park etmek isteyen Sultan K., iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Hızlanan otomobilin üzerlerine geldiğini görenler, sağa sola kaçıştı.
OTOMOBİL KAFEYE DALDI!
Otomobil, 3 metre yükseklikten düşerek giriş katında bulunan kafeye girdi. Kazada, otomobilin çarptığı çay kazanının üzerine devrilmesi nedeniyle 1 çalışan yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 ÇALIŞAN YARALANDI!
Yaralanan kafe çalışanı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın etkisiyle şok geçiren Sultan K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak:DHA