Fren yerine gaza bastı: Aracıyla kafeye daldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kafeye girdi. Meydana gelen kazada 1 kafe çalışanı yaralanırken o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.