Film gibi kurye soygununun altında döviz bürosu sahibi çıktı!

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya göre olay 20 Nisan 2018 günü saat 10.15 gibi yaşandı. Merter’de bulunan Veysel Kuşçu’ya ait Erenay Döviz AŞ’de kurye olarak çalışan Hasan Çakar (51) ile Harun Yıldız (32), Kapalıçarşı’da 1 milyon 250 bin TL aldı. Paranın yarısını Çakar üzerindeki dövizci yeleğine, diğer yarısını ise Yıldız üzerindeki dövizci yeleğine yerleştirdi. İkilinin üzerinde olduğu motosiklet, Zeytinburnu’na vardığında film gibi soygun planı da devreye alındı.

YERE DÜŞÜRÜP ARACA ALDILAR!

İçinde gaspçıların olduğu 2 araç, motosikleti adım adım takibe başladı. Bir süre sonra, 2 kuryenin olduğu motosiklet iki aracın arasına alındı. Kısa bir süre sonra, araçlardan biri motosiklete çarptı. Harun Yıldız ve Hasan Çakar yere düştü. Her iki araçtan çıkan kişilerin kendilerine yöneldiğini gören Yıldız kaçtı. Yere düşen Çakar ise, gaspçılar tarafından araca konulmaya çalışıldı.

Tamer Uzcan ve Mehmet Perker, 'silahlı yağma' ile suçlanıyor.

TERS KELEPÇE TAKIP BİBER GAZI SIKTILAR

O anlar anbean kayda da girdi. Gaspçılar, Hasan Çakar’ı zorla araca bindirdi. Bu esnada, araçtaki kişilerden biri sahte polis kartı gösterdi. Çakar’ın yüzüne biber gazı sıkan saldırganlar, üzerindeki parayı almaya çalıştı. Çakar, bu esnada direnmeye çalışsa da başarılı olamadı. Araç içindeki arbedede Çakar’ın bir kolu kırıldı. Saldırganlar, Zeytinburnu’ndan Beykoz’a doğru yol almaya başladı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne yakın bir noktaya gelindiğinde ise Hasan Çakar yola atıldı.

7 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Gasp olayı sonrası soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, şüphelilerin izini sürmeye başladı. Yürütülen soruşturma sonrası 7 kişi hakkında dava açıldı. Bu kişilerden Hakan Ateş, Tamer Uzcan, Mehmet Perker, Gökhan Gökçe ile Emrah Erbeyi 24 Nisan 2018 günü tutuklandı. Haklarında dava açılan isimlere, İbrahim Ereyi ile Oğuz Çalık da yer aldı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan O. Y. ise verdiği ifadede, gasp olayını tüm detayları ile anlattı. O. Y., söz konusu işi kendilerine Tamer Uzcan’ın getirdiğini kaydetti. Olaya karşın isimlerden Mehmer Perker’in de daha önce Erenay Döviz’de çalıştığı anlaşıldı.

2 kuryeyi taşıyan motosiklet, çarpma sonrası yolun kenarına savruldu.

“HER ŞEYİ KONUŞURUM” MEKTUBU!

İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararı sonrası yargılama yeniden yapılırken cezaevinde bulunan Tamer Uzcan, dikkat çeken ifadeler içeren bir mektup kaleme aldı. Uzcan, döviz bürosu Yasin Kapıyoldaş’a gönderdiği mektubunda, bu kişinin de, 2018’deki kurye soygununun içinde olduğunu öne sürdü. Mektubunda “Yasin, Allah’ın bildiğini kuldan saklamak olmaz” ifadelerini kullandı. Uzcan mektubun devamında “Motorun plakasını söyleyen, çarşıya kaç kişi çıktığını söyleyen, çarşıya şu kadar sattığını söyleyen, motorun rengini (rengi) söyleyen… Sonuç olarak bu işte vardın!” ifadelerini kullandı. Mektubun devamında “15.000 dolar Avukat İsmail’e ver sen kardeşim. Bu meblağın her sıkıntıyı çözeceğinden emin olabilirsin” diyen Uzcan “Yazılacak çok şey olduğunu, hatırlatacak çok şey olduğunu, sen de ben de çok iyi biliyoruz” diyerek Kapıyoldaş ile ilgili tüm bildiklerini anlatabileceğini ima ediyor.

‘ÇETEYİ YÖNLENDİREN DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ’

Anılan mektubun ortaya çıkması üzerine yeni bir soruşturma başlatıldı. Kurye Harun Yıldız adına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Ancak yapılan itiraz üzerine Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararını geçen 15 Ocak’ta kaldırdı.

Anılan soruşturma devam ederken, kurye Harun Yıldız, Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde şu ifadeleri kullandı: “Ben çalıştığım zamanlarda Fırat kod adlı şahsın Yasin Kapıyoldaş olduğuna ulaştım. Bu çeteyi kuran yönlendiren bu şahıstır. Bunlara sus payı veren Yasin Kapıyoldaş olduğunu öğrendim. Ben döviz bürosundayken bana bazı sorular soruyordu. Bu sorular dövizciler arasında yasaklı olan sorulardı. Parayı nereden alıyorsunuz, nereye götürüp getiriyorsunuz gibi sorulardı. Belgelere ulaştıktan sonra amacının ne olduğunu anladım. Meğer çete başı Yasin Kapıyoldaş'mış. Bu şahıs Merter'de döviz bürosu sahibi imiş” ifadelerini kullandı. Davanın bir sonraki duruşması önümüzdeki günlerde yapılacak.



Konu ile ilgili telefonla ulaşmaya çalıştığımız Yasin Kapıyoldaş’tan ise dönüş olmadı.