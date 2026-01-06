Fenerbahçe tribün liderine saldırı; 7 kişi tutuklandı

Fenerbahçe tribün liderine saldırı; 7 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin’in uzun namlulu silahlarla hedef alındığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Aralık günü saat 04.15 sıralarında, İstanbul’un Üsküdar ilçesi Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halindeki otomobilinde bulunan Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin’e yönelik uzun namlulu silahlarla kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Gümüştekin, yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Gümüştekin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ağır yaralı: Olayın arkasında çete kavgası mı var?Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ağır yaralı: Olayın arkasında çete kavgası mı var?

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin kimdir?Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin kimdir?

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, çevrede 30 adet boş kovan tespit edildi. Saldırının uzun namlulu silahlarla gerçekleştirildiği belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
Türkiye
Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu: Yük gemisi günler süren çalışmayla kurtarıldı
Fırtına nedeniyle karaya oturmuştu: Yük gemisi günler süren çalışmayla kurtarıldı
Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı
Ünlülerin uyuşturucu test sonucu açıklandı
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş
Son Dakika | Mehmet Akif Ersoy'a uyuşturucuyu ilk Veyis Ateş vermiş