Fenerbahçe tribün liderine saldırı; 7 kişi tutuklandı

Olay, 30 Aralık günü saat 04.15 sıralarında, İstanbul’un Üsküdar ilçesi Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta park halindeki otomobilinde bulunan Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin’e yönelik uzun namlulu silahlarla kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan Gümüştekin, yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Gümüştekin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ağır yaralı: Olayın arkasında çete kavgası mı var?

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin kimdir?

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, çevrede 30 adet boş kovan tespit edildi. Saldırının uzun namlulu silahlarla gerçekleştirildiği belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.