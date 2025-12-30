Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ağır yaralı: Olayın arkasında çete kavgası mı var?

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Sultantepe Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

FENERBAHÇE TRİBÜN LİDERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırıya uğrayan ismin Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin olduğunu belirledi. Ağır yaralanan Gümüştekin, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak özel hastaneye getirilen ve vücudunda 5 mermi girişi olduğu belirlenen Gümüştekin'in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Gümüştekin'in "hırsızlık", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Polisin park halindeki 20 AB 318 plakalı araçta yaptığı aramada, 19 fişek girişi, 34 GYF 526 plakalı araçta 1 fişek girişi, otomatik silah ve tabancalara ait 30 boş kovan tespit edildi.

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin kimdir?

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİNİN SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Yapılan çalışmada, saldırıyı gerçekleştiren ismin, "hırsızlık", "mala zarar verme", "tehdit", "resmi belgede sahtecilik", "oto hırsızlığı", "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Tayfun Yararlı olduğu belirlendi.

Yararlı'nın (35) 34 NOD 670 plakalı araçla ve yanında yaralı bir kişiyle kaçtığı tespit edildi.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Söz konusu saldırı, Gümüştekin'in uğradığı ilk silahlı saldırı değil. Gümüştekin, daha önce de "Redkitler" olarak bilenen silahlı suç örgütü tarafından saldırıya uğramış, kurşunların hedefi olan ve bir dönem Pazarspor’da da top koşturan Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetmişti.

İki tribün liderine saldırının arkasında da Redkitler çetesi çıktı

Köseoğl'un İbrahim Gümüştekin'e ait oto yıkama dükkanında çalıştığı anlaşıldı.